Araştırma: Avrupa'da çocuklarını üniversiteye gönderen en fakir ve eğitimsiz aileler Türkler
41 dakika önce
Avrupa'da üniversite ve üzeri eğitim alan öğrencilerle ilgili sosyo-ekonomik açıdan araştırmalar yapan Eurostudent, 2016-2018 yılı verilerini yayımladı. Buna göre Avrupa'da anne ve babası en az oranda üniversite okuyan ve ailesi en düşük gelire sahip öğrenciler Türkiye'den gelenler oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:23
'da üniversite ve üzeri eğitim alan öğrencilerle ilgili sosyo-ekonomik açıdan araştırmalar yapan Eurostudent, 2016-2018 yılı verilerini yayımladı.
Buna göre Avrupa'da anne ve babası en az oranda üniversite okuyan ve ailesi en düşük gelire sahip öğrenciler Türkiye
'den gelenler oldu.
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