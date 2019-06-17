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Araştırma: Avrupa'da çocuklarını üniversiteye gönderen en fakir ve eğitimsiz aileler Türkler

41 dakika önce

Avrupa'da üniversite ve üzeri eğitim alan öğrencilerle ilgili sosyo-ekonomik açıdan araştırmalar yapan Eurostudent, 2016-2018 yılı verilerini yayımladı. Buna göre Avrupa'da anne ve babası en az oranda üniversite okuyan ve ailesi en düşük gelire sahip öğrenciler Türkiye'den gelenler oldu.

Araştırma: Avrupa'da çocuklarını üniversiteye gönderen en fakir ve eğitimsiz aileler Türkler, System.String[]
Avrupa'da üniversite ve üzeri eğitim alan öğrencilerle ilgili sosyo-ekonomik açıdan araştırmalar yapan Eurostudent, 2016-2018 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre Avrupa'da anne ve babası en az oranda üniversite okuyan ve ailesi en düşük gelire sahip öğrenciler Türkiye'den gelenler oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:23 
Türkiye, Anne, Avrupa, Dünya
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