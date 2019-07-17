Son Dakika Haberleri: Araştırma: Avrupa'da son 10 yılda dini kısıtlamalar iki katına çıktı
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Araştırma: Avrupa'da son 10 yılda dini kısıtlamalar iki katına çıktı

4 saat önce

Dini özgürlükler üzerine devlet baskıları ve sosyal baskılar dünya genelinde arttı. Pew Research Center tarafından 198 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında Hristiyanlar 143 ülkede, Müslümanlar ise 140 ülkede baskılara maruz kaldı.

Araştırma: Avrupa'da son 10 yılda dini kısıtlamalar iki katına çıktı, System.String[]
Dini özgürlükler üzerine devlet baskıları ve sosyal baskılar dünya genelinde arttı.

Pew Research Center tarafından 198 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında Hristiyanlar 143 ülkede, Müslümanlar ise 140 ülkede baskılara maruz kaldı.
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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:22 
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