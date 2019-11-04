Son Dakika Haberleri: Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de
Son Dakika Spor Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de

Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de

7 saat önce

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) UEFA'ya bağlı 31 lig hakkında yaptığı detaylı araştırmanın sonucuna göre "Süper Lig" Avrupa ligleri arasında yaş ortalaması, yabancı oyuncu sayısı ve bir yıl içinden yapılan transfer sayısında en yüksek olan liglerden biri

Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de, System.String[]

Türkiye Süper Lig'i, Avrupa ligleri arasında yaş ortalaması, yabancı oyuncu sayısı ve bir yıl içinde yapılan transfer sayısında en yüksek olan liglerden biri.


Uluslararası Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) pazartesi günü yayımladığı raporda UEFA'ya bağlı 31 lig hakkında yapılan detaylı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti! "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor Süper Lig'de 10. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 05:41:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]