Son Dakika Haberleri: Araştırma: Avrupa ülkelerinin adalet sisteminde ırkçılık hakim
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Araştırma: Avrupa ülkelerinin adalet sisteminde ırkçılık hakim

20 dakika önce

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR), 24 AB üyesi ülkede yaptığı araştırmada Avrupa ülkelerinin adalet sisteminde ırkçılığın hakim olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma: Avrupa ülkelerinin adalet sisteminde ırkçılık hakim, System.String[]

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (ENAR), 24 AB üyesi ülkede yaptığı araştırmada Avrupa ülkelerinin adalet sisteminde ırkçılığın hakim olduğunu ortaya çıkardı.


ENAR'ın "Avrupa'da Irkçı Suç ve Kurumsal Irkçılık" başlıklı raporu 24 AB ülkesinde 2014-2018 yılları arasında işlenen ırkçı suçlara ilişkin kapsamlı bir veri sağlıyor. Rapor; nefret suçlarını kayda geçirme, araştırma ve soruşturma aşamalarındaki kurumsal uygulamaların ırkçı önyargılara dayandığını gösteriyor. Rapor, ırkçılık kaynaklı bir suçun polise bildirilmesinden araştırma ve soruşturma safhalarına kadar ırkçılığın farklı boyutlarının ceza yargılama sisteminde nasıl kurumsal olarak yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumun ciddi anlamda bir "adalet boşluğuna" yol açtığına dikkat çeken rapor, aynı zamanda ırkçı ve nefret suçlarının çoğu zaman kayda alınmadığını tespit etti.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:00 
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