Araştırma: Avrupa'ya Ulaşmaya Çalışan Göçmenlerin Çoğu Tacize Uğruyor

Gerek savaş ve baskıdan kaçmak nedeniyle gerekse daha iyi yaşam koşulları arayışıyla Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin büyük çoğunluğu zorlu yolculukları boyunca cinsel istismara uğruyor.

Gerek savaş ve baskıdan kaçmak nedeniyle gerekse daha iyi yaşam koşulları arayışıyla Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin büyük çoğunluğu zorlu yolculukları boyunca cinsel istismara uğruyor. Kadın Göçmen Komisyonu'nun (Women's Refugee Commission) yayınladığı rapora göre, erkek göçmenler de kadınlar gibi rutin olarak cinsel taciz kurbanı oluyor. Daha önce yapılan çalışmalar Kuzey Afrika üzerinden İtalya'ya ulaşmaya çalışan kadın göçmenlerin neredeyse tamamının cinsel tacize uğradığı ortaya koyuyordu. Kadın Göçmen Komisyonu'nun göçmenler ve gönüllü çalışanlarla birebir görüşme yoluyla yaptığı çalışma, Kuzey Afrika üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin karşılaştığı kötü muamele, taciz ve şantaj vakalarını gözler önüne seriyor. Araştırma, göçmenlerin özellikle Libya'da rutin olarak tecavüz ve cinsel tacize uğradığını belirtiyor.



'Göçmenler Avrupa tarafından güvenli bulunan Libya'da yeniden tacize uğruyor' Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen Libya sahil güvenliği, Akdeniz'e açılan göçmenleri engelleyerek gözaltı merkezlerine götürüyor. Göçmenler ise taciz vakalarının bu merkezlerde kaldığı yerden devam ettiğini ifade ediyor. Raporda Libya'daki gözaltı merkezlerinin koşulları 'korkunç' olarak tanımlanıyor. AB, Libya'daki sahil güvenlik görevlilerinin arttırılması ve gözaltı merkezlerinin iyileştirilmesi için 2014'ten bu yana Libya'ya 338 milyon Euro fon aktardı. Çalışma, insan kaçakçılarının gizli hapishaneleriyle ünlü Bani Walid çevresindeki bölgede, göçmenlerin aylarca ve hatta yıllarca güneşsiz depolarda tutulduğunu belirtiyor. Kaçakçılar göçmenleri filme alıp ailelerinden fidye istiyor Çalışma, göçmenlerin yol boyunca kaçakçılar tarafından işkenceye uğrarken filme kaydedilip, bu kayıtların ailelerinden fidye almakta kullanıldığını da ortaya çıkardı. Göçmenler benzer şekilde, tecavüz, zorla ensest, kitlesel taciz ve çıplak soymak gibi korkunç hikayeler anlatıyor. AB tarafından mart ayı başında yayınlanan bir bildiriye göre eski kıtanın göç krizinin geride kaldığı, göç oranlarının krizin zirvede olduğu 2015 yılına göre sadece yüzde 10 seviyesinde olduğu belirtildi.

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