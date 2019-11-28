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Araştırma: Avrupalılar, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korkuyor
6 saat önce
Araştırma: Avrupalılar, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korkuyor
Avrupa Yatırım Bankası tarafından yapılan bir araştırma, Avrupalıların yaklaşık yarısının, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korktuğunu ortaya koydu.
BM'nin gelecek hafta düzenleyeceği Küresel İklim Zirvesi öncesi yayımlanan araştırma için aralarında Çin ve ABD olmak üzere 30 ülkeden 40 bin kişinin görüşlerine başvuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:11
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