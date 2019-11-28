Son Dakika Haberleri: Araştırma: Avrupalılar, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korkuyor
Son Dakika Dünya Araştırma: Avrupalılar, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korkuyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Avrupalılar, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korkuyor

6 saat önce

Araştırma: Avrupalılar, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korkuyor

Araştırma: Avrupalılar, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korkuyor, System.String[]

Avrupa Yatırım Bankası tarafından yapılan bir araştırma, Avrupalıların yaklaşık yarısının, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korktuğunu ortaya koydu.


BM'nin gelecek hafta düzenleyeceği Küresel İklim Zirvesi öncesi yayımlanan araştırma için aralarında Çin ve ABD olmak üzere 30 ülkeden 40 bin kişinin görüşlerine başvuruldu.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:11 
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