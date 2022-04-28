Araştırma: Avustralya'da Timsah Nüfusundaki Patlamaya Muhtemelen Beslenmedeki Değişiklik Yol Açtı - Son Dakika
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Araştırma: Avustralya'da Timsah Nüfusundaki Patlamaya Muhtemelen Beslenmedeki Değişiklik Yol Açtı

28.04.2022 11:53
Araştırma: Avustralya'da Timsah Nüfusundaki Patlamaya Muhtemelen Beslenmedeki Değişiklik Yol Açtı

KANBERRA, 28 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yaşayan timsahlardaki nüfus patlamasının sebebi bu türün, beslenmede deniz ürünlerinden domuz etine geçmesi olabilir.

KANBERRA, 28 Nisan (Xinhua) -- Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yaşayan timsahlardaki nüfus patlamasının sebebi bu türün, beslenmede deniz ürünlerinden domuz etine geçmesi olabilir. Charles Darwin Üniversitesi (CDU) tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir araştırma, timsahların beslenmelerinde deniz ürünlerinden karada yaşayan hayvanlara geçmesinin, üstel nüfus artışında önemli bir faktör olduğuna dair kanıtları ortaya koydu.

1970'lerden bu yana, Kuzey Bölgesi'ndeki tuzlu su timsahlarının sayısı tahmini olarak 3.000'den yaklaşık 100.000'e yükseldi. Yaklaşık yarım yüzyıl önce öldürülen timsahlardan alınan kemik örneklerini modern timsahlarınkiyle karşılaştıran araştırma ekibi, değişen beslenme biçimiyle artan timsah sayılarının örtüştüğünü buldu. Araştırmanın ortak yazarlarından Mariana Campbell, beslenme değişikliklerinin, Kuzey Bölgesi'ndeki timsahların daha fazla yaban domuzunun bulunduğu taşkın alanlara doğru artan hareketine katkıda bulunabileceğini söyledi. Campbell yayınlanan basın açıklamasında, "50 yılı aşkın bir süre Top End bölgesindeki tuzlu su timsahlarının beslenmesinde böylesine önemli bir değişimi gözlemlemek bizi şaşırttı" dedi.

Campbell, "Sonuçlarımız onların, balık, deniz kaplumbağaları gibi tuzlu su temelli bir beslenmeden, yaban domuzu ve bufalo gibi daha karasal tabanlı bir beslenmeye geçtiklerini gösteriyor" dedi. Tuzlu su timsahlarının avlanması, bu ikonik türün neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle 1971'de Kuzey Bölgesi'nde yasaklandı. Campbell, o zamandan bu yana yaşanan toparlanmanın, Avustralya'nın en büyük etobur başarı öyküsü olduğunu söyledi. "Tuzlu su avındaki azalma, timsahların beslenme değişikliğine de katkıda bulunmuş olabilir" diyen Campbell sözlerini, "Bu muhtemelen mevcut avdaki bir değişikliğin ve tuzlu sudan tatlı su taşkın alanlarına genel bir timsah girişinin bir kombinasyonudur" diyerek tamamladı.

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Avustralya, Araştırma, Kanberra, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Araştırma: Avustralya'da Timsah Nüfusundaki Patlamaya Muhtemelen Beslenmedeki Değişiklik Yol Açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: Avustralya'da Timsah Nüfusundaki Patlamaya Muhtemelen Beslenmedeki Değişiklik Yol Açtı - Son Dakika
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