Araştırma: Avustralya'da Yaşayan 60'tan Fazla Tür 20 Yıl İçinde Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Araştırma: Avustralya'da Yaşayan 60'tan Fazla Tür 20 Yıl İçinde Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

25.05.2022 20:33
Araştırma: Avustralya'da Yaşayan 60'tan Fazla Tür 20 Yıl İçinde Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

KANBERRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, 20 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek 60'tan fazla hayvan türü tespit etti.

KANBERRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, 20 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek 60'tan fazla hayvan türü tespit etti. Salı günü yayınlanan bir çalışmada, Charles Darwin Üniversitesi'nden (CDU) bir ekip, 2041 yılına kadar büyük olasılıkla yok olacağına inandıkları 63 omurgalı tespit etti. Bununla birlikte araştırmacılar, sınırlı koruma çabalarıyla bile aralarında 21 balık, 12 kuş, altı memeli, dört kurbağa ve dört sürüngen olan bu türlerin en az 47'sinin kurtarılabileceğini buldu.

Australian Associated Press'te, Avustralyalı bir koruma biyoloğu ve çalışmanın ortak yazarı olan Stephen Garnett'ın, "Kimliklerini, nerede olduklarını, onları neyin tehdit ettiğini biliyoruz ve onları nasıl kurtaracağımız konusunda sağlam fikirlerimiz var. Sadece sorumluluk gerekiyor" dediği belirtildi. 47 türün yaşam alanlarının yaklaşık yarısı mevcut doğa rezervlerinde bulunuyor. Yani küçük, hedefli koruma çabaları mümkün ve nispeten ucuz olabilir. Kral Adası kahverengi sinek kuşu ve hızlı papağan gibi diğer türler için ise, yeni koruma alanları gerekiyor. Araştırmacılar, son zamanlarda görülmeyen beş sürüngen, dört kuş, dört kurbağa, iki memeli ve bir balığın kurtarılmasının en zor olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Garnett, "Bunlar en büyük endişe" dedi. "Bir şey bulamazsak, yardım edemeyeceğiz. Ama pes etmeden önce yok olduklarından gerçekten emin olmamız gerekiyor." Kurbağa, balık, kertenkele ve kır faresinden oluşan dört türün ise şimdiden neslinin tükendiği belirlendi. Pazartesi günü, CDU, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve Uluslararası Koruma Derneği tarafından yapılan başka bir araştırma, dünya çapında sürüngen türlerinin yüzde 21'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu buldu.

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Kaynak: Xinhua

Associated Press, Araştırma, Kanberra, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Avustralya'da Yaşayan 60'tan Fazla Tür 20 Yıl İçinde Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: Avustralya'da Yaşayan 60'tan Fazla Tür 20 Yıl İçinde Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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