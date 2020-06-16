Araştırma: Aylık gıda harcaması yıllık yüzde 18.3 arttı

Sağlıklı beslenmenin dört kişilik aile bütçesine maliyeti Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 18.3 artışla 2 bin 394 liraya yükseldi.

Birleşik Metal İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) verilerine göre, gıda harcamalarına, "eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi" giderler de eklendiğinde, aynı ailenin aylık yapması gereken harcama tutarı 8 bin 282 liraya ulaşıyor.

Bisam araştırmasında, "Sağlıklı beslenmek için her aile üyesinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösteriyor. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 641 lirayken, bu değer yetişkin bir kadın için 621 lira, 15-18 yaş bir genç için 681 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 452 lira düzeyinde hesaplandı" denildi.

Bisam verilerine göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için, günlük en az 79.81 lira gerekiyor.

Buna göre, sağlıklı beslenme için bir günde yapılması gereken harcama;

yetişkin bir kadın için 20.70 lira,

yetişkin bir erkek için 21.36 lira,

15-18 yaş arası bir genç için 22.68 lira,

4-6 yaş arası bir çocuk için de 15.06 lira olarak hesaplandı.

Günlük gıda harcamalarında ortalama maliyetler;

süt ve süt ürünleri grubu için 28.44 lira,

et, tavuk ve balık grubu için 16.01 lira,

sebze ve meyve için 12.98 lira,

ekmek için 4.97 lira,

katı yağ ve sıvı yağ için 5.42 lira,

yumurta için 1.12,

şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.64 lira olarak belirlendi.

Böylece, süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 35.6, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.8, sebze ve meyvenin payı yüzde 16.3, ekmek, makarna vb. için yüzde 8.9 ve diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı da yüzde 11.4 olarak hesaplandı.

Araştırma kapsamında aylık gıda harcamaları İzmir 'de 2 bin 648 lira, İstanbul 'da 2 bin 557 lira, Ankara 'da 2 bin 323 lira olarak belirlendi.

Aylık gıda harcamaları başlıca sanayi merkezlerinden;

Eskişehir ve Bilecik bölgesinde 2 bin 453 lira,

Bolu ve Yalova bölgesinde 2 bin 463 lira,

Bartın ve Karabük bölgesinde 2 bin 407 lira,

Adana ve Mersin bölgesinde 2 bin 282 lira olarak belirlendi.

Aylık gıda harcamaları Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 162, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 188, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2 bin 204, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2402 lira olarak hesaplandı. (Grafik)