Araştırma Bağırsak Mikropları İçki İçmeyenlerde Karaciğer Hastalığına Yönelik Erken Uyarı İşlevi Görüyor

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çinli ve Alman bilim insanlarının yürüttüğü bir araştırma, bir kişinin bağırsağındaki mikropların, alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) açısından risk faktörleri olarak kullanılabileceğini ortaya koydu. Alkol dışı faktörler nedeniyle karaciğerde yağ birikmesinin yaşandığı NAFLD, dünyadaki yetişkin nüfusunun dörtte birini etkiliyor ve bu hastalığın nedeni halen bilinmiyor. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi'ne Bağlı Altıncı Halk Hastanesi ve Leibniz Doğal Ürün Araştırma ve Enfeksiyon Biyolojisi Enstitüsü-Hans Knoll Enstitüsü'nden bilim insanları, NAFLD'nin erken tespitine yönelik güvenilir mikrobiyom belirteçler belirledi. Yakın zamanda Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, ilk klinik muayene ve biyolojik örnek alımı sonrasında 4,6 yıl takip edilen Shanghai topluluğu temelli bir gruptaki 2.487 bireyi değerlendirdi.

Araştırma kapsamında daha sonra NAFLD'ye yakalanan 90 katılımcıdan ve takip ziyaretinde NAFLD'ye yakalanmadığı anlaşılan 90 kontrol deneğinden dışkı ve serum örnekleri alındı. Bilim insanları, vaka grubu ile kontrol grubunun, spesifik mikrop kolonisinin bolluğu ve spesifik işlevsel yolların bolluğu açısından farklılıklar sergilediğini belirledi. Araştırmada sekiz cins ve 21 türün, iki grup arasında bolluk açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği bulundu. Slackia olarak adlandırılan bakteri cinsinin, kontrol grubuna göre vaka grubundan daha bol olduğu ortaya konuldu. Bu bakterilerin, sıfır ila orta düzeyde fibrozisi olan bireylerle karşılaştırıldığında orta ila ciddi düzeyde fibrozisi olan bireylerde çok daha bol olduğu daha önce bildirilmişti.

Bilim insanları ayrıca iki grup arasında bolluk açısından anlamlı düzeyde farklılık gösteren 19 moleküler yol da belirledi.Araştırmacılar; bu bulguların, invazif olmayan NAFLD açısından erken klinik uyarı olarak bağırsak mikrobiyotasını kullanma potansiyeline işaret ettiğini ve NAFLD tedavisi için yeni mikrobiyom bazlı müdahaleler için bir fırsat aralığı açtığını söyledi.