Araştırma: Bal Arısı Nüfusu Küresel Tarımsal Polinasyon İhtiyacını Karşılamaktan Uzak

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne (CAAS) göre, mevcut bal arısı nüfusu küresel tarımsal polinasyon ihtiyacını karşılamaktan uzak. Araştırmalar, polen taşıyıcıların tarımsal üretimde çok önemli rol oynadığını gösterdi. Dünya genelindeki ana mahsulün yaklaşık yüzde 75,7'si, böcek polinasyonuna bağlı ve bu bağlamda böceklerin ekonomiye kattığı değer küresel anlamda toplam mahsul üretim değerinin yüzde 9,5'ini oluşturuyor. Yabani polen taşıyıcılarının sayısı, son yıllarda çevreye verilen zarar, zirai ilaçların bilinçsiz kullanımı ve diğer faktörler nedeniyle ciddi ölçüde azaldı. Yerel arıların, tarımsal polinasyonun ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

CAAS'den bir araştırma ekibi, Arjantin'den araştırmacılar ile işbirliği yaparak, 1989-2019 yıllarında dünyada arı polinasyonu ve arı kolonisi sayısına bağlı olan 49 mahsülün ekim durumunu analiz etti. Araştırma sonuçları, bu dönemde küresel tarımsal polinasyon talebinin arttığını, ancak yerli arıların polinasyona yaptıkları katkıların kapasitesinin her geçen yıl azaldığını gösterdi. Sonuçlar ayrıca, yağ bitkilerine yönelik polinasyon talebinin, toplam mahsul polinasyon talebinin yüzde 70'ten fazlasını oluşturduğuna işaret etti. Araştırma, arıcılık ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya ilişkin önemli bilimsel zemin sağladı. Araştırma, kısa süre önce Agriculture Ecosystems & Environment dergisinde yayınlandı.