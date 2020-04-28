Araştırma: Bankacılığa müşterilerin kişisel verileri yön verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Araştırma: Bankacılığa müşterilerin kişisel verileri yön verecek - Son Dakika Ekonomi

Araştırma: Bankacılığa müşterilerin kişisel verileri yön verecek

6 saat önce

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin araştırmasına göre, 2030'lu yılların bankacılık işlemlerine mevduattan çok müşterilerin kişisel verileri yön verecek.

Araştırma: Bankacılığa müşterilerin kişisel verileri yön verecek, System.String[]

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin araştırmasına göre, 2030'lu yılların bankacılık işlemlerine mevduattan çok müşterilerin kişisel verileri yön verecek.

Müşterilerin kazanç ve yatırımlarını değerlendirdikleri en güvenilir alan olan bankalar, 10 yıl sonra müşterilerin aynı zamanda kişisel verilerinin de korunacağı en güvenilir yer olacak.

Finans sektörünü büyük bir hızla dönüştüren teknolojinin etkilerini araştıran KPMG, bankaların değişimine ışık tutan bir çalışma yaptı.

KPMG'nin hazırladığı "Geleceğin Dijital Bankacılığı" araştırması, 10 yıl içinde finans sektörünün yapı taşlarından olan bankaları bekleyen yıkıcı dönüşümün ipuçlarını veriyor. Koronavirüs salgınında iş modellerini hızla dijitale taşıyan ve müşterilerine 'temassız' bir dünya sunan bankaların yeni teknolojilerle sınavı devam edecek.

Geleneksel bankalar müşterilerinin sadece finansal varlıklarını yönetmeye devam edecek ancak geleceğin bankaları kişisel verileri yönetecek. Bankalar, müşterilerinin izniyle kişisel verilerini finansal hizmetlerden fazlası için yine onların yararına kullanıp hayatın her alanında fayda sağlayacak.

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, geleceğin bankacılık sisteminin tamamen müşteri ihtiyaçları üzerine şekilleneceğini söyledi ve ekledi:

"Teknoloji insanların çalışma şekillerini, hayat tarzlarını ve hatta sosyal hayatlarını düzenliyor. İnsanların daha karmaşık ve farklı alanlara dağılmış hayatlarını, artan görev ve sorumluluklarını yönetmelerine yardımcı oluyor, finansal işlemler de bunun en önemli parçası. Bankacılık sektöründe önümüzdeki 10 yıl boyunca, son 100 yılda gördüğümüzden daha fazla değişiklik göreceğiz. Bunun sebebi sadece gelişen teknoloji değil hepsi birbirine bağlı olan yapısal faktörler, demografik değişim, sosyo-ekonomik koşullar, regülasyonlar ve çevresel değişiklikler de etkili.

"Geleceğin bankaları, müşterilerinin finansal refahlarını sağlamak, bunu daha da iyileştirmek üzere yapılanacak ve tamamen müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanacak. Müşteriler, yetersiz zaman ve bilgi sahibi olmadıkları işlemler nedeniyle bankalarının kendileri için en doğrusunu yapma konusunda yüksek güven duyacakları özel hizmetler talep edecek. Bankalar sadece düzenlemelere uyum için değil aynı zamanda sundukları hizmetin değerini artırmak için müşterilerinin verilerini işleyecek. 2030'lu yılların bankaları, yapay zeka ve robot otomasyonu ile desteklenen kanallar üzerinden veri odaklı müşteri deneyimi konusunda uzmanlaşacak."

KPMG'nin araştırmasına göre, geleceğin bankaları, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran, günlük ihtiyaçlarına cevap veren, önerilerini yaşam tarzlarına göre kişiselleştirebilen, finansal hizmetlerden daha fazlasını sunan bankalar olacak.

Bankalar için yeni bir iş modeli olan; Fintech'lerle bankacılık sistemlerinin ortak sinerjiler oluşturdukları ve perakende sektöründe örneklerini gördüğümüz 'Platformlaşma' yaygınlaşacak. Bankalar müşterilerine ihtiyaçlarına yönelik olarak etkileşimli geniş seçenekler sunarak hizmetlerini kişiselleştirme olanağı tanıyacak. Açık bankacılık, fintech şirketlerini ve sistemlerini güçlendirecek.

Geleceğin bankaları; fintech ekosistemlerini, müşteri için iletişimde olduğu tedarikçilerini yönetebilen yapılar olacak. Tamamen müşterilerinin yaşam tarzlarına göre hizmetler oluşturarak, gelişen fintech sistemleriyle rekabet edecek. Bu yönde yol almayan bankalar zorluk çekecek.

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklandığı bir numaralı kuruluş bankalar olacak. Araştırmaya katılım gösteren tüketicilerin yüzde 47'si bankacılığı kişisel verilerin muhafaza edilmesinde en güvenilir sektör olarak görüyor.

Bazı bankalar tüketicilere kişisel veri yönetimi ile ilgili sağladıkları özgürlüklerle, şimdiden harekete geçmiş durumda. Gelecekte veri gizliliğinin korunmasında öncü adımlar atmaya devam eden bankalar diğer sektörlere yol gösterici bir rol oynayacak.

Teknolojinin getirdiği bilinmezlik ve yeni alanlar müşteriler için riskli olabiliyor. Yapay zekanın her zaman bir uzman gibi etik, tarafsız davranması beklenmiyor. Bu nedenle, yapay zekanın kararlarını denetleyecek, teknolojiyi yönlendirecek, yapay zekayla birlikte çalışacak uzmanlar bankacılık sisteminde görev alacak. Bunu sağlayabilen geleceğin bankaları güvenilirliğini koruyacak.


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:13 Kaynak: DHA


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