Araştırma: Bankaların yüzde 24'ü net sıfır karbon hedefi belirledi - Son Dakika

Uluslararası denetleme, vergi ve danışmanlık şirketi Mazars, üçüncü Sorumlu Bankacılık Uygulamaları: Benchmark Araştırması'nı yayımladı. Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Asya-Pasifik Bölgesi ve Avrupa'da gerçekleştirilen araştırma bu bölgelerdeki en büyük 37 bankanın sürdürülebilirlik uygulamalarını değerlendirdi. Araştırmaya göre, bankaların yüzde 24'ü, Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda net sıfır emisyon hedefi koydu.

2021 raporu, değerlendirmeye alınan çoğu bankanın sürdürülebilirlik üzerinde durduğunu ve şimdiden ilgili çerçeveler uygulamaya koyarak sürdürülebilirlik yolculuklarında kayda değer bir ilerleme kaydettiklerini gösterdi. Raporda sürdürülebilirlikle ilgili uygulamaların tam olarak uygulanması ve sosyal sorumlu, net sıfır bir ekonomiye geçiş sürecinin başlatılması, önemli bir hedef olmaya devam ettiği aktarıldı.

Mazars Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Yaman Alkan, konuyla ilgili yorumlarını aktardı. Alkan, "Dünyanın dört bir yanındaki bankalar, pandemi sonrası sürdürülebilir bir geleceğe geçişte oynayacakları kilit bir role sahip olduklarını kabul ediyor ve daha sürdürülebilir bir dünya için iddialı taahhütlerde bulunuyorlar. Mazars'ın Sorumlu Bankacılık Uygulamaları Benchmark Araştırması 37 bankanın yönetişim, strateji, risk yönetimi ve raporlama alanlarında en iyi uygulamalarını inceleyerek çok önemli bulgular ortaya çıkarıyor. ESG ile ilgili düzenlemelerin hala eksik olduğuna dikkat çekerken, güçlü uygulamalar için yasal teşviklerin önemini vurguluyor. Türkiye'deki bankacılık sisteminin daha sürdürülebilir, sosyal açıdan sorumlu ve net sıfır bir ekonomiye geçişinde dikkate alması gereken bir rapor" dedi.

"BULGULAR CESARETLENDİRİCİ ANCAK GİDİLMESİ GEREKEN ÇOK YOL VAR"

Mazars Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Phuong Gomard raporla ilgili yorumlarını aktardı. Gomard açıklamasında, "Bankalar, uygulamalarını daha sürdürülebilir hale getirmek için daha fazla çaba sarf ediyor, bu da 2020'deki araştırmalarımıza kıyasla bir gelişme görmemizi sağladı. Bulgular cesaretlendirici ancak hala gidilmesi gereken çok fazla yol var, özellikle ESG ile ilgili yönetmeliklerin ve yönlendirmenin geliştirilmesi gerekiyor. Yönetişim, strateji ve risk yönetimi alanlarında en iyi uygulamaları belirleme çalışmamıza devam edeceğiz. Raporumuzda finansal kuruluşlara örnek niteliğinde uygulamalar ve öneriler sunarak daha sürdürülebilir, sosyal sorumlu bir iş modeline ve net sıfır bir ekonomiye geçmelerine yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

BANKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUKLARINDA KAYDA DEĞER İLERLEME KAYDETTİ

Sorumlu Bankacılık Uygulamaları Benchmark Araştırması'na göre, bankaların çoğu yönetim kurullarında ve diğer yönetim işlevlerinde özel denetim süreçleriyle sürdürülebilirlikle ilgili konularda resmi olarak sorumluluk aldı. Ücretlendirmelerine sürdürülebilirlik kriteri ekleyen bankaların yüzdesi geçtiğimiz sene yüzde 41'ken 2021'de yüzde 66 olarak açıklandı. Ancak bankaların sadece yüzde 33'ü hem iç sürdürülebilirlik inisiyatifleriyle hem finans aktiviteleriyle ilişkili kriterleri açık bir şekilde belirtti.

BANKALARIN YÜZDE 19'U İKLİM DEĞİŞİMİNE YÖNELİK HAREKET ETTİ

Bankalar, operasyonları için çevresel hedefler belirledi ancak sadece yüzde 24'ü, Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda net sıfır emisyon hedefi koydu. İklim değişikliği riskine karşı, içinde bulundukları tehlikeyi değerlendirmek için farklı yaklaşımlar kullandı. Bankaların 70'i senaryo analizi ve stres testi yetkinliklerini geliştiriyor olsa da verilerdeki boşluklar, iklim değişimi riskini değerlendirmeyi zorlaştırmaya devam etti. Bankaların sadece yüzde 19'u, iklim değişimi riskinin önemini kredi veya pazar risk metrikleriyle ortaya koydu.

Bankaların birçoğu sürdürülebilirlik raporu standartlarını uygulamaya koydu. Bu standartların çoğu iklim hedeflerine odaklandığı belirtildi. Daha fazla ülke, TCFD raporlamasını zorunlu kılmayı düşünürken bankaların yaklaşık yüzde 92'si şimdiden sürdürülebilirlik raporlarını TCFD tavsiyeleriyle uyumlu hale getirdi. Bu oran 2020 yılında yüzde 72'ydi.

BANKALAR 2021'DE NE KADAR İLERLEME KAYDETTİ?

Bankalar 2021'de daha fazla banka uzun vadeli ve iddialı sürdürülebilirlik stratejileri belirledi; 2020'de yüzde 71 olan oran bu yıl yüzde 76'ya yükseldi. Bankalar, 2020'ye(yüzde 59) göre 2021'de (yüzde 62) risk yönetimi alanında daha iyi skorlar elde etti. Ancak bankaların yönetişim ve raporlama ile ilgili oranları 2020'de yüzde 74'ken 2021'de yüzde 60'a düştü. ESG raporlama standartlarına uyan bankaların oranıysa yüzde 77 olarak raporlandı.

FRANSIZ VE BİRLEŞİK KRALLIK BANKALARI, ESG RİSK YÖNETİMİNDE LİDER KONUMDA

Değerlendirmeler doğrultusunda Fransız ve Birleşik Krallık bankalarının en başarılı olduğu alanın sürdürülebilirlik stratejilerinin uygulanması olduğu belirtildi. İki ülkenin bankaları da ESG risk yönetimi alanında dünya çapında en yüksek skorlara ulaştı. Raporda Avrupa bankalarının yönetişim konusunda gelişmesi gerektiği vurgulandı.

KUZEY AMERİKA BANKALARI, ESG TEBLİĞLERİNE İYİ SEVİYEDE UYUYOR

Kuzey Amerika bankaları hala lider konumundaki kuruluşlar arasına girerken Avrupalı bankalara kıyasla bu sene kayda değer bir ilerleme kaydetmedikleri ortaya çıktı. ESG risklerinin risk yönetim çerçevelerine daha derinden entegre edilmesi hala mümkün olduğu belirtilirken 2021 yılında uygulamaya konan New York Menkul Kıymetler Borsası ESG Rehberi'nin bankalara bu konuda yardımcı olması bekleniyor.

GÜNEY AMERİKA BANKALARI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Güney Amerika bankaları, strateji alanında Asya-Pasifik Bölgesi ve Afrika bankalarından daha yüksek skorlar elde etti. Ancak sürdürülebilir bir finans sınıflandırması olmamasından dolayı sürdürülebilirlik & iklim değişimine ilişkin yerel yönetmeliklerin ve hükümet inisiyatiflerinin hala gelişmekte olduğu belirtildi.

ASYA-PASİFİK BÖLGESİ, YÖNETİŞİMDE GERİDE KALIYOR

Avustralya Bankalarından bir tanesi, yönetişim ve risk yönetimi alanlarında üstün performans göstererek lider konumuna oturdu. Asya-Pasifik bölgesinin genel skorlarıyla yönetişim ve risk yönetimi alanlarında gelişime ihtiyaç olduğunu gösterdi. 2021 yılında uygulamaya giren Yeşil Finans Gelişim Yönetmelikleri sebebiyle Şenzen'de kayıtlı Çin şirketlerinin çevreyle ilgili bilgilerini Ocak 2023 itibariyle bildirmelerinin zorunlu olacağı belirtildi.

Araştırmaya seçilen bankalar, toplam varlıkları ölçüsünde, ait oldukları coğrafyanın en büyük bankalarıdır.