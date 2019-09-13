Son Dakika Haberleri: Araştırma: Beden ölümden sonra en az 1 yıl daha hareket ediyor
Son Dakika Dünya Haber

Araştırma: Beden ölümden sonra en az 1 yıl daha hareket ediyor

20 dakika önce

17 ayı aşkın süre boyunca cesetleri inceleyen ve fotoğraflayan Avustralyalı bilim insanı Alyson Wilson, insan bedeninin ölümden sonra bir yılı aşkın bir süre daha hareket ettiğini ortaya koydu.

Araştırma: Beden ölümden sonra en az 1 yıl daha hareket ediyor, System.String[]

Bilim insanları ölümden sonra 'huzur içinde uyuma' kavramını çürüttü: Araştırmaya göre insan bedeni ölüm sonrası en az bir yılı daha hareket etmeye devam ediyor.


17 ayı aşkın süre boyunca kadavraları inceleyen ve fotoğraflayan Avustralyalı bilim insanı Alyson Wilson, insan bedeninin ölümden sonra bir yılı aşkın bir süre hareketsiz kalmadığını ortaya koydu.

Euronews.com'da Görüntüle

Huzur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı!
Kars'ta, 9 yaşındaki Sedanur'u cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanık hakkında karar Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvara asılan ayakkabıyı almaya çalışan bir kişi yakalandı İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren cani adam cinayet sebebini itiraf etti: Parasal sorunlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araştırma: Beden ölümden sonra en az 1 yıl daha hareket ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]