Araştırma: Beden ölümden sonra en az 1 yıl daha hareket ediyor
20 dakika önce
17 ayı aşkın süre boyunca cesetleri inceleyen ve fotoğraflayan Avustralyalı bilim insanı Alyson Wilson, insan bedeninin ölümden sonra bir yılı aşkın bir süre daha hareket ettiğini ortaya koydu.
Bilim insanları ölümden sonra 'huzur içinde uyuma' kavramını çürüttü: Araştırmaya göre insan bedeni ölüm sonrası en az bir yılı daha hareket etmeye devam ediyor.
17 ayı aşkın süre boyunca kadavraları inceleyen ve fotoğraflayan Avustralyalı bilim insanı Alyson Wilson, insan bedeninin ölümden sonra bir yılı aşkın bir süre hareketsiz kalmadığını ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:00
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