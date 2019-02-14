Araştırma: Bitcoin Yatırımı Bankacılık Sektörüne Güveni Artırıyor

– Türkiye'nin öncü kripto para birimleri borsalarından BtcTurk ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin son araştırması, Türkiye genelinde Bitcoin yatırımcılarının, Bitcoin yatırımcısı olmayanlara göre bankacılık sektörüne daha fazla güvendiğini ortaya koydu.

– Türkiye'nin öncü kripto para birimleri borsalarından BtcTurk ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin son araştırması, Türkiye genelinde Bitcoin yatırımcılarının, Bitcoin yatırımcısı olmayanlara göre bankacılık sektörüne daha fazla güvendiğini ortaya koydu.



BtcTurk ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle, 18 Ekim-6 Aralık 2018 döneminde 15-55 yaş aralığındaki katılımcılarla yapılan "Türkiye'de Bitcoin'i Anlamak" isimli araştırma sonuçları, Hilton İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



BtcTurk CEO'su Özgür Güneri ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar'ın katılımıyla yapılan toplantıda, söz konusu araştırmanın Türkiye'de 202'si kurumsal, 177'si bireysel olmak üzere 379 katılımcı üzerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Araştırma, makro-ekonomik ve politik yaklaşım, yatırım ve tasarruf, veri güvenliği ve Bitcoin algısı üzerinden katılımcıların Bitcoin'e ve genel olarak kripto para birimlerine olan yaklaşımını incelerken, Bitcoin yatırımcıları arasında memnuniyetin yüksek olmasının sektöre olan güveni arttırdığını ve buna paralel olarak beklentiyi yükselttiği belirtildi.



Dr. Haluk Zülfikar'ın paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar kapsamında Bitcoin yatırımcılarında, Türk ekonomisine güven, ekonomi memnuniyeti ve ekonomi beklentisinin birbirlerini tetiklemesi beklenirken, memnuniyetin güveni tetiklediği görüldü. Yatırımcıların Bitcoin yatırımı süreci kapsamındaki finans dünyasına ait bilgiler edinmelerinin, bankacılık sektörüne olan güveni artırdığını söyleyen Özgür Güneri, merkezsizleşmiş yapısı sebebiyle anarşist bir yapıya sahip olan Bitcoin yatırımcılarının tek bir otoritenin yönettiği merkezi bankacılık sektörüne duydukları güvenin finansa ait bakış açılarını genişletmeleriyle paralel olduğunu belirtti. Güneri araştırmanın, Bitcoin yatırımcılarınınbankacılık gibi merkezi sistemlere karşı olduğu algısını sildiğini söyledi ve ekledi:



"Bu araştırmadan önce bana sorsaydınız, belirgin bir Bitocin yatırımcısı zaten bankalara, aracılara ve mevcut finansal sisteme karşı ve onu tamamıyla değiştirecek bir bakış açısına sahip derdim. Dolayısıyla bankalara güveniyor olsalar neden Bitcoin alsınlar gibi bir bakış açısına sahip olabilirdim ama araştırmadan sonra Bitcoin üzerinden finansal okuryazarlık veya farklı para sistemlerinin sistematiğini anlayan kişilerin bankacılık sektörünün performansını daha iyi anladığını gördüm."



Araştırma sonuçlarına göre, Bitcoin yatırımcılarının banka siteleri, banka ve finans bilgileri, uygulamaların kullanımı, online alışveriş siteleri ve şahsi bilgilerin paylaşımı gibi veri güvenliği alanlarında Bitcoin yatırımcısı olmayanlara göre daha çok güvendiği görüldü. Yatırım araçları arasında ise Bitcoin, altın, dolar, euro, vadeli mevduat hesapları ve hisse senetlerinden sonra altıncı sırada yer aldı. Toplantıda, Bitcoin yatırımcılaının tasarruf tarafında da Bitocin yatırımcısı olmayanlara göre güvenlerinin daha yüksek olmasının, yatırımcının bütün finansal gücü kendi elinde tutmasına bağlı olduğu belirtildi. Türk yatırımcıları arasındaki yatırım ve tasarruf alışkanlıklarına bağlı olarak Bitcoin'in yatırımcılar arasında sevilen bir araç olduğuna dikkat çeken Özgür Güneri, şu yorumu yaptı:



"Bitcoin tamamıyla sizin ve aynı evinizde sakladığınız altın gibi hiç kimse ona el koyamaz. Bu yüzden Bitcoin yatırımı yapanlarda tasarrufun kripto para birimlerine yapılmaya çalışılması veya bir alternatif olarak görülmesi oldukça dikkat çekici."



Bitcoin yatırımcılarının yüzde 29'unun Bitcoin fiyatının yükseleceğine inandığını görülen araştırmada ayrıca, Bitcoin yatırımcısı olmayan katılımcılarının yüzde 20'si söz konusu görüşe katıldığını, yüzde 55'i ise bir fikri olmadığını söyledi. Türkiye'de katılımcıların geneline bakıldığında ise yüzde 72 ile en çok bilinen kripto para biriminin Bitcoin olduğu görülürken, Bitcoin'i yüzde 18 ile Ethereum ve yüzde 17 ile Bitcoin Cash takip etti. - İstanbul

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