Araştırma: Bölgesel üretilen gıdaya küçük bir azınlık ulaşabiliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Bölgesel üretilen gıdaya küçük bir azınlık ulaşabiliyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Bölgesel üretilen gıdaya küçük bir azınlık ulaşabiliyor

6 saat önce

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun önemli bir bölümü gıda ihtiyacını bölgesel ürünlerden karşılayamıyor.

Araştırma: Bölgesel üretilen gıdaya küçük bir azınlık ulaşabiliyor, System.String[]

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun önemli bir bölümü gıda ihtiyacını bölgesel ürünlerden karşılayamıyor. Buğday gibi temel tahıl ürünleri kimi yerlerde 900 kilometre mesafedeki bölgelerden naklediliyor.Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, bölgesel üretilen gıda maddelerinin dünya nüfusunun üçte birinin bile ihtiyacını karşılamadığını ortaya koydu. Finlandiya'daki Aalto Üniversitesi'nin yönetiminde yapılan araştırmanın sonuçları, Nature Food dergisinde yayımlandı. Uluslararası araştırmada, gıda maddelerinin üretimi ve tüketimi analiz edildi.


Bunun sonucunda, üretilen ürüne bağlı olarak dünya nüfusunun sadece yüzde 11 ile 28'inin gıda ihtiyacını yaşadığı yerin 100 kilometre çevresinden karşılayabildiği tespit edildi. Dünya nüfusunun yüzde 26 ile 64'ü ise gıda maddelerini yaşadığı yere yaklaşık 1000 kilometre uzaklığındaki bölgelerden temin ediyor.


Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı buğday, arpa ve yulaf gibi tahıl ürünleri yaşadığı yere yaklaşık 900 kilometre mesafedeki bölgelerden sağlıyor. Nüfusun dörtte biri ise tahıl ihtiyacını 5 bin 200 kilometreden uzak bölgelerden karşılıyor. Mısır da tüketim ile üretim arasında yaklaşık 1300 mesafe bulunuyor.


Bölgesel üretimin azlığının riskleri Araştırmaya katılan Göttingen Üniversitesi Tarım Bölümü'nden Prof. Dr. Stefan Siebert, "Sonuçlar, halkın günümüzdeki beslenme alışkanlarının karşılanabilmesi için neredeyse her yerde gıda maddelerinin uzun mesafelerden nakledilmesi gerektiğini gösteriyor" dedi. Siebert, gıda üretiminde yüksek verim alınması ve üretimde kaybın engellenmesi halinde özellikle Afrika ve Asya'da üretim ve tüketim arasındaki mesafenin azalacağını belirtti. Siebert, yine de gıda maddeleri ihtiyacının karşılanmasında ticaretin temel olduğunu vurguladı.


Siebert, gıda maddelerinin uzak mesafelerdeki bölgelerden temin edilmesinin riskleri konusunda da uyarıda bulundu: "Örneğin salgın hastalıkların yayılması sonucunda ticaret veya nakliyedeki kısıtlamalar tehlikeli olabilir, açlığa yol açabilir veya bundan etkilenen bölgelerde halk başka türlü beslenmek zorunda kalabilir."


Finlandiya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 05:24 


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