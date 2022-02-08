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Araştırma: Buzullardaki buz oranı tahmin edilenden yüzde 20 daha az - Son Dakika

Araştırma: Buzullardaki buz oranı tahmin edilenden yüzde 20 daha az

08.02.2022 12:52
Araştırma: Buzullardaki buz oranı tahmin edilenden yüzde 20 daha az

Son araştırma, dünya genelindeki buzullardaki buz oranının tahmin edilenden yüzde 20 daha az olduğuna işaret ediyor.

Son araştırma, dünya genelindeki buzullardaki buz oranının tahmin edilenden yüzde 20 daha az olduğuna işaret ediyor.

Al Jazeera'deki habere göre, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan araştırmada, uydu teknolojisindeki gelişmelerle birlikte dünyadaki buzul alanlarının önceden düşünülenden çok daha az buz içerdiği ortaya çıktı.

2017 ile 2018 arasında çekilen 800 binden fazla buzul görüntüsünün analiz edildiği araştırmada, pek çok buzulun daha önce değerlendirildiğinden daha sığ olduğu dikkati çekti.

Bilim insanları, okyanuslarda erime ve deniz seviyelerini yükseltme potansiyeli olan yüzde 20 daha az buzul buzunun bulunduğunu tahmin ediyor.

En çok etkilenecek bölge "And Dağları"

Araştırma, Asya'daki Himalayalar'ın önceden tahmin edilenden yüzde 37 daha fazla buz içerdiğine işaret ederken, Güney Amerika'daki And buzullarının ise kabaca yüzde 27 daha az buz içerdiğini iddia ediyor.

Peru'nun buzulları, 1970'lerden bu yana yüz ölçümlerinin yüzde 40'ını şimdiden kaybetti.

Buzulların ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçmeye çalışan araştırmanın baş yazarı ve Grenoble Alpes Üniversitesinden Romain Millan, son yıllarda konuşlandırılan yüksek çözünürlüklü uyduların, And Dağları'ndaki küçük buzullardan Svalbard ve Patagonya'daki büyük buzullara kadar dünyadaki buzulların yüzde 98'inin nasıl hareket ettiğinin ilk analizine olanak tanıdığını söyledi.

Millan, dünyanın en çok etkilenecek bölgelerinin And Dağları olduğunu belirtti.

Araştırmanın Grönland ve Antarktika'yı kapsamadığını belirten Milan, Antarktika'nın tamamının erimesi halinde deniz seviyesinin 50 metreden fazla artma potansiyelinin olduğunu kaydetti.

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And Dağları, Antarktika, Al Jazeera, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Buzullardaki buz oranı tahmin edilenden yüzde 20 daha az - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: Buzullardaki buz oranı tahmin edilenden yüzde 20 daha az - Son Dakika
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