Araştırma: Çin'deki Yabancı Şirketler İş Ölçeklerini Büyütmeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmaya göre, Çin'deki yabancı sermayeli şirketler, ülkenin iş ortamının umut verici olduğunu düşünüyor. Araştırma, bu şirketlerin büyük çoğunluğunun yılın ilk çeyreğinde iş ölçeklerini koruduğunu ya da genişlettiğini gösterdi. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından yürütülen araştırmaya göre, yabancı sermayeli şirketler Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasının doğuracağı yeni fırsatlar konusunda genel olarak iyimser ve gelecekteki büyümeye ilişkin beklentileri ve güvenleri de değişmemiş durumda. Araştırma, 2021'in dördüncü çeyreğiyle karşılaştırıldığında ankete katılan yabancı işletmelerin yüzde 71'inin ilk çeyrekteki iş ölçeğini koruduğunu, yüzde 16,4'ünün ise iş ölçeğini büyüttüğünü ortaya koydu.

Veriler, yabancı şirketlerin yüzde 13,5'inin dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'deki yatırımlarını artırmayı planladığını ve ülkedeki kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduğunu da gösterdi. Yabancı işletmelerin yaklaşık yüzde 42,6'sı yatırım için ana lokasyon olarak Yangtze Nehri Deltası bölgesini seçeceklerini belirtti. Araştırma, yabancı işletmelerin, belediyelerin kamu altyapı inşaatı, pazar rekabetinin teşviki ve iş yerlerinin satın alınması başlıklarında bir dereceye kadar olumlu görüşlere sahip olduğunu, makroekonomi ve düzenleyici politikalardan ise genel olarak memnun olduklarını gösterdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çin ana karasına yapılan ve fiili kullanımda olan doğrudan yabancı yatırım, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,6 artarak 379,87 milyar yuana çıktı. ABD doları bazında girişlerse geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 oranında artarak 59,09 milyar ABD dolarına ulaştı.