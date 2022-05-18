Araştırma: Çin'in Geliştirdiği Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacı Omicron Varyantına Karşı Etkili - Son Dakika
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Araştırma: Çin'in Geliştirdiği Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacı Omicron Varyantına Karşı Etkili

18.05.2022 23:01
Araştırma: Çin'in Geliştirdiği Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacı Omicron Varyantına Karşı Etkili

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Bilim insanları yaptıkları bir çalışmada, Çin'in geliştirdiği ağızdan alınan Kovid-19 nükleosit ilacı VV116'nın virüsün Omicron varyantını taşıyan hastaların tedavisinde virüsün bulaşma süresini iki ila üç gün kısaltabileceğini buldu.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Bilim insanları yaptıkları bir çalışmada, Çin'in geliştirdiği ağızdan alınan Kovid-19 nükleosit ilacı VV116'nın virüsün Omicron varyantını taşıyan hastaların tedavisinde virüsün bulaşma süresini iki ila üç gün kısaltabileceğini buldu. Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, VV116'nın güvenliği ile etkililiğini değerlendirmek için 8-24 Mart tarihlerinde Omicron varyantı sebebiyle hastaneye kaldırılan 136 hasta üzerinde açık ve ileriye yönelik kohort çalışması gerçekleştirdi.

Emerging Microbes & Infections dergisinde Çarşamba günü yayınlanan çalışmaya göre, standart tedaviye tabi olan katılımcılar arasından 60 hastaya VV116 verilirken 76 tanesine verilmedi. Araştırmacılar, ilk pozitif testlerinden sonraki beş gün içerisinde VV116 kullanan tedavi grubunda virüsün ortalama bulaşıcılık süresinin 8,56 gün, kontrol grubundaki ortalama süreninse 11,13 gün olduğunu buldu. Araştırma sırasında VV116 grubunda toplam dokuz hafif seviyede yan etki gözlemlendi. Bunlardan yedisini, hafif düzeyde karaciğer fonksiyonu anomalileri oluşturdu. Tüm durumlar herhangi bir müdahale olmaksızın çözüldü.

Araştırmacılar, "VV116 Omicron enfeksiyonunun erken başlangıcında gelişkin performans gösteren güvenli ve etkili bir oral antiviral ilaç" dedi. VV116, sağlıklı insanları da içeren testlerde güvenli ve iyi tolere edilir olduğunu kanıtlamasının ardından orta ve şiddetli düzeydeki Kovid-19 hastalarında küresel düzeyde denemelere başlamıştı. İlacı geliştirenler arasında Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı çeşitli kurumların yanı sıra Shanghai Junshi Biyolojik Bilimler Limited Şirketi ve Suzhou merkezli Vigonvita Yaşam Bilimleri Limited Şirketi de yer alıyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, 18 mayıs, Omicron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Çin'in Geliştirdiği Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacı Omicron Varyantına Karşı Etkili - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: Çin'in Geliştirdiği Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacı Omicron Varyantına Karşı Etkili - Son Dakika
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