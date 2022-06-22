Araştırma: Çin'in Geliştirdiği İlk Anti-Hıv İlaç, Klinik Olarak Güvenli ve Etkili

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'deki klinik deney sonuçları, ülkede HIV tedavisi için geliştirilen ilk ilacın, basitleştirilmiş bir kombinasyon dozajında verilmesi halinde güvenli ve etkili olduğunu gösterdi. Çin Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 2018 yılında enjeksiyon için onaylanan yeni ve uzun süre etkili HIV füzyon inhibitörü olan Aikening veya albuvirtide (ABT), HIV hastalarını tedavi etmek için diğer antiretroviral ilaçlarla birlikte kullanılıyor.

Journal of Infection'da kısa süre önce yayınlanan 48 haftalık bir Faz-3 klinik çalışmasının sonuçları, ABT'nin bir başka HIV ilacı Kaletra ile birleştirildiğinde iyi bir güvenlik profili sergilediğini ve etkinliğinin Kaletra bazlı üç ilaç dozajından daha düşük olmadığını ortaya koydu. ABT'nin geliştiricisi, Nanning merkezli biyo ilaç şirketi olan Frontier Biotech, Çin'de daha önce oral antiviral ilaçlar almasına karşın virüsün önlendiğini görmeyen 418 HIV hastasını araştırmaya dahil etti. Araştırmaya göre, ABT ve Kaletra'nın dört hafta boyunca uygulandığı katılımcıların yüzde 41'inde, plazma viral yüklerinin, HIV virüsünün "tespit edilmediğini" gösteren 50 kopya/ml'den az olduğu görülürken, yüzde 83'ünde ise vücutlarındaki HIV virüsünün yaklaşık yüzde 99'unun etkili şekilde tedavi edildiğini gösterdi. Katılımcıların yüzde 76'sında HIV virüsü tespit edilemezken, yüzde 88'i uzun süreli etkinliğini gösteren 48 haftalık tedaviden sonra etkili şekilde tedavi edildi.

2013'te başlayan ve ara analiz verileri 2016'da planlanandan önce tatmin edici sonuçlar gösteren klinik deney, dünyada iki ilaç dozajı kullanan ve tüm Asya popülasyonları arasında yürütülen türünün ilk örneği olma özelliği taşıyor. Frontier Biotech firmasının kıdemli tıbbi direktörü Yao Cheng, "HIV virüsünün zarf proteini insanın hücre zarı ile kaynaşabilir ve genetik malzemesini hücreye enjekte edebilir. Ancak ABT, insan hücreleriyle birleşmeden önce zarf proteinle birleşebilir ve böylece enfeksiyonları engelleyebilir" dedi. Yao, ABT'nin vücutta kalış süresini uzatmak için plazmada bulunan bir insan proteini olan albümin ile de bağlanabileceğini ve böylece haftalık olarak uygulandığında uzun süreli antiviral etkinliğe sahip olabileceğini belirtti. Araştırmaya göre ayrıca, 48 haftalık ilaçlardan sonra HIV virüsünde ilaca karşı dayanıklı mutasyon bulunmadı. Çinli şirket şimdi bulaşıcı hastalıkların tedavisinde daha alternatif seçenekler sağlamak için diğer ABT kombinasyon dozajlarını araştırıyor. 2013'te 22,9 milyar ABD dolarından 2018'de 34 milyar ABD dolarına yükselen küresel anti-HIV ilaç pazarının 2023'e kadar 46,7 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.