Araştırma: Çin'in Rekombinant Protein Tabanlı Aşısı, 3. Faz İnsan Deneylerinde Kovid-19'a Karşı Etkili Oldu - Son Dakika
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Araştırma: Çin'in Rekombinant Protein Tabanlı Aşısı, 3. Faz İnsan Deneylerinde Kovid-19'a Karşı Etkili Oldu

05.05.2022 20:45
Araştırma: Çin'in Rekombinant Protein Tabanlı Aşısı, 3. Faz İnsan Deneylerinde Kovid-19'a Karşı Etkili Oldu

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- The New England Journal of Medicine'de Perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre, Çin tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen rekombinant protein tabanlı aşının, insan deneylerinin son fazında güvenli ve etkili olduğu gözlendi.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- The New England Journal of Medicine'de Perşembe günü yayınlanan araştırmaya göre, Çin tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen rekombinant protein tabanlı aşının, insan deneylerinin son fazında güvenli ve etkili olduğu gözlendi. Üç doz olunması gereken ZF2001 aşısı, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mikrobiyoloji Enstitüsü ile Anhui Zhifei Longcom Biyofarmasötik Limited Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi. Araştırmacılar, 12 Aralık 2020 ve 15 Aralık 2021 tarihleri arasında Özbekistan, Endonezya, Pakistan ve Ekvador'da 31, Çin'de ise 1 klinik merkezde Faz-3 deneyleri gerçekleştirdi. 18 yaş ve üzeri 28.000'den fazla yetişkin testlere katıldı. Bunların yüzde 6,4'ü 60 yaş üstü idi.

Aşı, hastalarda farklı şiddette seyreden Kovid-19'a karşı, kısa süreli takip sırasında (tam aşılamadan 50 gün sonra) yüzde 81,4 ve uzun süreli takip sırasında (tam aşılamadan altı ay sonra) yüzde 75,7 etkinlik gösterdi. Hastalığı şiddetli dereceden kritik düzeye kadar geçirenlere karşı aşının etkinliği, kısa vadeli takip ve uzun vadeli takipte sırasıyla yüzde 92,9 ve yüzde 87,6 oldu. Araştırmaya göre, aşının etkinliğinin azalmasının küçük ölçekte olması, ağır hastalıklara karşı Kovid-19 aşısının altı ay güçlü olduğunu gösteriyor.

60 yaş üstü gibi daha yaşlı katılımcılar arasında aşı verimliliği ise yüzde 87,6 olarak gerçekleşti. Araştırmada ayrıca, deneylerde Alfa ve Delta varyantlarına karşı etkili aşılamanın altı çizildi. Araştırmaya göre, aşı kaynaklı ölümlerin olmaması ve yan etkilerin çoğunun hafif seviyede gerçekleşmesi, aşıya ilişkin olumlu bir güven profili sergiliyor. Çin, rekombinant protein tabanlı aşı için Mart ayında şartlı piyasa onayı vermişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, New England Journal, Mayıs, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Araştırma: Çin'in Rekombinant Protein Tabanlı Aşısı, 3. Faz İnsan Deneylerinde Kovid-19'a Karşı Etkili Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araştırma: Çin'in Rekombinant Protein Tabanlı Aşısı, 3. Faz İnsan Deneylerinde Kovid-19'a Karşı Etkili Oldu - Son Dakika
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