Araştırma: Çinli Bilim İnsanları Ağız Yoluyla Alınan Umut Vadedici Bir Kovid-19 İlaç Adayı Buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Çinli Bilim İnsanları Ağız Yoluyla Alınan Umut Vadedici Bir Kovid-19 İlaç Adayı Buldu

06.06.2022 21:32
Araştırma: Çinli Bilim İnsanları Ağız Yoluyla Alınan Umut Vadedici Bir Kovid-19 İlaç Adayı Buldu

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin üniversitelerinden bilim insanlarının liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, antiviral Remdesivir ilacından türetilen ve Kovid-19'un ağız yoluyla tedavisinde potansiyel sergileyen bir bileşik tespit edildi.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin üniversitelerinden bilim insanlarının liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, antiviral Remdesivir ilacından türetilen ve Kovid-19'un ağız yoluyla tedavisinde potansiyel sergileyen bir bileşik tespit edildi. Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, Remdesivir'den türetilen bir kimyasal madde olan GS-441524'ten sentezlenen ATV006'nın hayvan testlerinde SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı gelişmiş oral absorpsiyon ile güçlü antiviral etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

Daha önceki çalışmalara göre GS-441524, SARS-CoV-2'ye karşı etkili olmasına rağmen ağız yoluyla alındığında ilacın etkinleşmesi için gereken süre açısından zayıftı ve bu da ağızdan alınan bir ilaç olarak geliştirilmesini ilerletmeyi engelliyordu. Sun Yat-sen Üniversitesi ile Shenzhen merkezli Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmada ATV006'nın ağız yoluyla uygulanmasının enfekte olmuş farelerde virüs yükünü azaltabileceğini, akciğer hasarını hafifletebileceğini ve ölümlerin etkili şekilde önüne geçebileceğini buldu. Daha da önemlisi, yeni ilacın fare modellerinde Delta ve Omicron varyantlarına karşı da etkili olduğu keşfedildi. Bilim insanları, yeni ilacı 2020 yılında onaylanan ilk Kovid-19 tedavilerinden biri olan Remdesivir'le kıyaslıyor. ATV006'nın daha basit bir yapıya sahip olduğunun ve kolayca sentezlenebileceğinin altını çizen bilim insanları, bunun da sadece üretim sürecini hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda da üretim masraflarını azaltacağını belirtiyor. Araştırmada, "Bu sonuçlar ATV006'nın Kovid-19'un ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası koronavirüs hastalıklarının tedavisine yönelik umut vadeden bir ilaç adayı olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Remdesivir, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Çinli Bilim İnsanları Ağız Yoluyla Alınan Umut Vadedici Bir Kovid-19 İlaç Adayı Buldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 21:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Araştırma: Çinli Bilim İnsanları Ağız Yoluyla Alınan Umut Vadedici Bir Kovid-19 İlaç Adayı Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement