Araştırma: Çinli Bilim İnsanları Ağız Yoluyla Alınan Umut Vadedici Bir Kovid-19 İlaç Adayı Buldu

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin üniversitelerinden bilim insanlarının liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, antiviral Remdesivir ilacından türetilen ve Kovid-19'un ağız yoluyla tedavisinde potansiyel sergileyen bir bileşik tespit edildi. Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, Remdesivir'den türetilen bir kimyasal madde olan GS-441524'ten sentezlenen ATV006'nın hayvan testlerinde SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı gelişmiş oral absorpsiyon ile güçlü antiviral etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.

Daha önceki çalışmalara göre GS-441524, SARS-CoV-2'ye karşı etkili olmasına rağmen ağız yoluyla alındığında ilacın etkinleşmesi için gereken süre açısından zayıftı ve bu da ağızdan alınan bir ilaç olarak geliştirilmesini ilerletmeyi engelliyordu. Sun Yat-sen Üniversitesi ile Shenzhen merkezli Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları araştırmada ATV006'nın ağız yoluyla uygulanmasının enfekte olmuş farelerde virüs yükünü azaltabileceğini, akciğer hasarını hafifletebileceğini ve ölümlerin etkili şekilde önüne geçebileceğini buldu. Daha da önemlisi, yeni ilacın fare modellerinde Delta ve Omicron varyantlarına karşı da etkili olduğu keşfedildi. Bilim insanları, yeni ilacı 2020 yılında onaylanan ilk Kovid-19 tedavilerinden biri olan Remdesivir'le kıyaslıyor. ATV006'nın daha basit bir yapıya sahip olduğunun ve kolayca sentezlenebileceğinin altını çizen bilim insanları, bunun da sadece üretim sürecini hızlandırmakla kalmayacağını, aynı zamanda da üretim masraflarını azaltacağını belirtiyor. Araştırmada, "Bu sonuçlar ATV006'nın Kovid-19'un ve gelecekte ortaya çıkabilecek olası koronavirüs hastalıklarının tedavisine yönelik umut vadeden bir ilaç adayı olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verildi