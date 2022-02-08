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Araştırma: Çocuklar maske ardındaki yüzleri yetişkinlerden daha zor tanıyor - Son Dakika

Araştırma: Çocuklar maske ardındaki yüzleri yetişkinlerden daha zor tanıyor

08.02.2022 19:12
Araştırma: Çocuklar maske ardındaki yüzleri yetişkinlerden daha zor tanıyor

Kanada ve İsrail'de ortaklaşa yapılan bir araştırma, çocukların maskelerin ardındaki yüzleri yetişkinlerden daha zor tanıdığını ortaya koydu.

Kanada ve İsrail'de ortaklaşa yapılan bir araştırma, çocukların maskelerin ardındaki yüzleri yetişkinlerden daha zor tanıdığını ortaya koydu.

Kanada'nın York Üniversitesi ile İsrail'in Ben-Gurion Üniversitesinin birlikte gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları "Bilişsel Araştırma: İlkeler ve Çıkarımlar" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacıların daha önce yaptığı çalışma maske takmanın yetişkinlerde yüz tanımayı engellediğini gösterirken, bu yeni araştırmayla durumun çocuklarda daha kötü olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada, 6 ila 14 yaşlarındaki 72 çocuğa, hem düz hem de ters çevrilmiş yüz fotoğrafları maskeli ve maskesiz olarak sunularak deneyimleri gözlendi.

Araştırmacılar, okul çağındaki çocukların maskeli ve maskesiz yüzleri tanıma yeteneklerini test etmek için insanlarda yüz algılama yeteneğinin en geçerli ölçüsü sayılan "Cambridge Yüz Hafıza Testi"nin çocuklara yönelik versiyonunu kullandı.

Çocukların yüz algılama yeteneklerinin, insanlar maske taktığında büyük ölçüde bozulduğunu ortaya koyan araştırma, çocuklarda oluşan bu bozukluk düzeyinin yetişkinlerinkine kıyasla daha fazla olduğunu gösterdi.

Buna göre, yetişkinlerde maskeli yüzleri tanımada bozukluk oranı yaklaşık yüzde 15 olarak tespit edilirken, bu oranın çocuklarda yüzde 20 olduğu ortaya çıktı.

Sosyal etkileşime etkisi

Araştırmanın başyazarlarından York Üniversitesi Yardımcı Profesörü Erez Freud, maskelerin, "sadece çocukların yüzleri tanıma yeteneğini engellemekle kalmadığını, aynı zamanda yüzlerin tipik ve bütünsel olarak hafızaya işlenmesinde de bozulmaya neden olduğunu" kaydetti.

Sosyal etkileşimde yüzün önemine işaret eden Freud, "Eğer (yüz için) bütünsel işleme ve tanıma bozulursa, bunun çocukların akranları ve öğretmenleri ile sosyal etkileşim yeteneklerini bozma olasılığı vardır ve bu da ilişkilerde sorunlara yol açabilir." uyarısında bulundu.

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Araştırma, Kanada, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Çocuklar maske ardındaki yüzleri yetişkinlerden daha zor tanıyor - Son Dakika


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