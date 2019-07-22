Son Dakika Haberleri: Araştırma : "Dark web"deki kağıt para Bitcoin'in 800 katı
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Araştırma : "Dark web"deki kağıt para Bitcoin'in 800 katı

1 saat önce

Suçluların yasa dışı faaliyetler için kripto paraları değil açık ara farkla klasik kağıt paraları tercih ettikleri bildirildi.

Araştırma :
Suçluların yasa dışı faaliyetler için kripto paraları değil açık ara farkla klasik kağıt paraları tercih ettikleri bildirildi.
Kripto para piyasalarına ilişkin haber ve araştırma raporları yayınlayan messari.io'nun yeni araştırması, yasa dışı internet olarak nitelenen "dark web"de (karanlık web) harcanan "her 1 dolarlık" Bitcoin'e karşılık, klasik kağıt paralarla "800 dolarlık" para aklama yapıldığını ortaya koydu.
Messari, karşılaştırma için Bitcoin verilerini Chainalysis'ten; kağıt paralarla ilgili verileri de Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nden sağladığını açıkladı.
Europol tarafından aynı konuda daha önce yapılan bir başka araştırma da, suçluların yasa dışı faaliyetler için kripto paraları değil klasik kağıt nakit parayı tercih ettiğini ortaya koymuştu. Europol'e göre suçlular para aklama faaliyetlerinde bir aşamada mutlaka kağıt para kullanıyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin geçen hafta Facebook'un bir kripto para çıkarma projesi hakkında düzenlediği basın toplantısında Bitcoin gibi kripto paraların milyarlarca dolarlık illegal faaliyette kullanıldığını belirterek  bu durumu bir 'ulusal güvenlik sorunu' olarak nitelendirmişti.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
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