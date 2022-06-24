Araştırma: Deniz Yüzeyindeki Sıcak Dalgası Akdeniz'e Zarar Veriyor - Son Dakika
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Araştırma: Deniz Yüzeyindeki Sıcak Dalgası Akdeniz'e Zarar Veriyor

24.06.2022 10:54
Araştırma: Deniz Yüzeyindeki Sıcak Dalgası Akdeniz'e Zarar Veriyor

Gazze'nin Akdeniz kıyısında sıcak havada eğlenen çocuklar, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Bir raporda Mayıs'ta Akdeniz'in yüzey su sıcaklığının 23 santigrat dereceyle zirveye çıktığı, bunun İtalya'da kalıcı etki yapmasının olası olduğu belirtildi.

ROMA, 24 Haziran (Xinhua) -- Perşembe günü yayımlanan bir raporda deniz yüzeyindeki sıcak dalgası yüzünden Mayıs'ta Akdeniz'in sıcaklığının, 2005 yılında sona eren 20 yıllık dönemin ortalamasının 4 derece üzerine çıktığı bildirildi.

CAREHeat Projesi Perşembe günü yaptığı açıklamayla Akdeniz'in yüzey su sıcaklığının Mayıs'ta 23 santigrat derecenin üzerine çıkarak zirveye ulaştığını duyurdu.

Raporda bunun, İtalya üzerinde kalıcı etkisinin olmasının beklendiği belirtildi.

Projenin katılımcıları arasında İtalyan araştırma kuruluşları Ulusal Yeni Teknolojiler, Enerji ve Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Ajansı(ENEA) ve Ulusal Araştırma Konseyi (CNR) yer alıyor.

Araştırma: Deniz Yüzeyindeki Sıcak Dalgası Akdeniz'e Zarar Veriyor

Gazze'nin Akdeniz kıyısında sıcak havada eğlenen insanlar, 10 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Çevre grubu Greenpeace'e göre artan sıcaklıklar, İtalya'nın kıyı hattı açıklarında deniz biyoçeşitliliği üzerinde büyük etki yapıyor.

Greenpeace, bazı hassas türlerin, İtalya'nın çevresindeki denizlerden kaybolduğunu ve yerlerine ılık sularda yaşamaya daha uygun türlerin geldiğini söyledi. Çoğu zaman bölgeye yabancı olan bu yeni türler, tüm ekosistemde tehlikeli zincirleme etkilere yol açıyor.

Rapor, yağış olmaması nedeniyle daha da şiddetlenen kara kaynaklı sıcaklık dalgasının İtalya'yı etkisine aldığı bir dönemde geldi. İtalya'nın iç ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde olağanüstü hal ilan edilmesi taleplerinin dile getirilmesine yol açan bu durum, birçok bölgede tarımsal üretimi tehdit ediyor.

Araştırma: Deniz Yüzeyindeki Sıcak Dalgası Akdeniz'e Zarar Veriyor

Gazze'nin Akdeniz kıyısında gün batımında eğlenen Filistinliler, 3 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Akdeniz, İtalya, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Deniz Yüzeyindeki Sıcak Dalgası Akdeniz'e Zarar Veriyor - Son Dakika

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