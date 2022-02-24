Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptı

24.02.2022 16:28
Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptı

Bilim insanları, dinozorların sonunu getiren 12 kilometre çapındaki göktaşının, Dünya'ya bahar aylarında çarptığını bildirdi.

Bilim insanları, dinozorların sonunu getiren 12 kilometre çapındaki göktaşının, Dünya'ya bahar aylarında çarptığını bildirdi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, 66 milyon yıl önce dinozor türünü yok eden meteorun, yılın hangi diliminde Dünya'ya çarptığına dair çalışma yer aldı.

Paleontologlar, Kuzey Dakota'da Tanis adında 2019'da keşfettikleri ve hayvan kalıntıları açısından zengin bölgedeki fosilleri inceledi.

Bilim insanları, meteorun Dünya'ya çarpmasından sonraki 1 saat içinde tsunami benzeri dalgalarla ölen kaşık balığı ve mersin balıklarının iyi korunmuş kalıntılarını, dünyanın en parlak X-ray ışınlarını üreten parçacık hızlandırıcısını kullanmak için Fransa'daki Avrupa Sinkrotron Radyasyonu Tesisi'ne götürdü.

Kemiklerde, ağaçların gövdelerinde her yıl olduğu gibi mevsimsel büyüme olduğunu fark eden araştırmacılar, kemiklerin şekil ve büyüklüklerinin mevsime göre farklılaştığını gözlemledi.

İsveç Uppsala Üniversitesinden araştırmacı Dennis Voeten, tüm balık kemiği hücreleri yoğunluğu ve büyüklüğünün içinde bulunulan mevsimi gösterdiğini, ayrıca parçacık hızlandırıcının da boyutları yansıtmasıyla meteorun vurma zamanını belirleyebildiklerini aktardı.

Voeten, "Hem hücre yoğunluğu hem de büyüklüğünün yükselişte olduğunu ancak zirveye ulaşmadığını gördük. Bu da büyümelerinin ilkbaharda aniden durduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca kemiklerde ne kadar plankton olduğunu tespit etmek amacıyla karbon analizi yapan bilim insanları, en fazla yaz aylarında plankton görüldüğünü, kemiklerde de yaz ayı seviyelerine yakın miktarda plankton olduğunu kaydetti.

Meteorun hangi mevsimde Dünya'ya çarptığını anlamak, bilim insanlarının bazı hayvanlar yok olurken diğerlerinin neden yaşayabildiğini açıklamalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar yaşanırken, kış uykusundan uyanmış hayvanların meteor çarpmasının etkilerinden kurtulmasının mümkün olmadığı belirtilerek Güney Yarım Küre'de kış uykusuna hazırlanan ve yeraltına çekilmiş olan hayvanların bu sayede çarpmanın etkisinden korunmuş olabileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak' Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Rusya'ya askeri ve ekonomik yaptırım uygulanacak' 5'inci Uluslararası Piyano Yarışması'na başvurular başladı 5'inci Uluslararası Piyano Yarışması'na başvurular başladı

Tsunami, Fransa, Meteor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptı - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:35:28. #1.11#
SON DAKİKA: Araştırma: Dinozorları yok eden meteor Dünya'ya ilkbaharda çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement