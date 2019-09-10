Son Dakika Haberleri: Araştırma: Dinozorların sonunu bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar bulundu
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Araştırma: Dinozorların sonunu bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar bulundu

53 dakika önce

Bilim insanları dinozorların sonunu dev bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar elde etti. Araştırmacılar yeni delillere Meksika'da bulunann asteroit kraterini inceleyerek ulaştı.

Araştırma: Dinozorların sonunu bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar bulundu, System.String[]

Bilim insanları dinozorların sonunu dev bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar elde etti. Araştırmacılar yeni delillere Meksika'da bulunan asteroit kraterini inceleyerek ulaştı.


Teksas Üniversitesi'nde görevli bilim insanları dinozorların soyunu sona erdirdiği düşünülen asteroide ilişkin somut bulgulara rastladı.

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Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:15 
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