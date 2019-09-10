Araştırma: Dinozorların sonunu bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar bulundu

Bilim insanları dinozorların sonunu dev bir asteroidin getirdiğine ilişkin yeni kanıtlar elde etti. Araştırmacılar yeni delillere Meksika 'da bulunan asteroit kraterini inceleyerek ulaştı.

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