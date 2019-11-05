Araştırma: Dirençli bakterilere karşı 'dışçı transplantı' antibiyotik kullanmaktan daha etkili
6 saat önce
Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre ölümcül kan enfeksiyonları ve dirençli bakteriler söz konusu olduğunda dışkı transplantı yapmak antibiyotik kullanmaktan çok daha etkili ve hayat kurtarabilecek bir yöntem.
Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre ölümcül kan enfeksiyonları ve dirençli bakteriler söz konusu olduğunda dışkı transplantı yapmak antibiyotik kullanmaktan çok daha etkili ve hayat kurtarabilecek bir yöntem.
'Dışkı mikrobiota transplantasyonu' (FMT) olarak bilinen işlem sağlıklı bir kişiden alınan dışkının hasta kişinin bağırsaklarına yerleştirilmesi ile gerçekleşiyor. Bu işlem genellikle rektal yoldan yapılsa da günümüzde ağızdan alınacak haplar yoluyla da sonuca varmak mümkün.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:58
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