Son Dakika Haberleri: Araştırma: Dirençli bakterilere karşı 'dışçı transplantı' antibiyotik kullanmaktan daha etkili
Son Dakika Dünya Araştırma: Dirençli bakterilere karşı 'dışçı transplantı' antibiyotik kullanmaktan daha etkili

Araştırma: Dirençli bakterilere karşı 'dışçı transplantı' antibiyotik kullanmaktan daha etkili

6 saat önce

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre ölümcül kan enfeksiyonları ve dirençli bakteriler söz konusu olduğunda dışkı transplantı yapmak antibiyotik kullanmaktan çok daha etkili ve hayat kurtarabilecek bir yöntem.

Araştırma: Dirençli bakterilere karşı 'dışçı transplantı' antibiyotik kullanmaktan daha etkili, System.String[]

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre ölümcül kan enfeksiyonları ve dirençli bakteriler söz konusu olduğunda dışkı transplantı yapmak antibiyotik kullanmaktan çok daha etkili ve hayat kurtarabilecek bir yöntem.


'Dışkı mikrobiota transplantasyonu' (FMT) olarak bilinen işlem sağlıklı bir kişiden alınan dışkının hasta kişinin bağırsaklarına yerleştirilmesi ile gerçekleşiyor. Bu işlem genellikle rektal yoldan yapılsa da günümüzde ağızdan alınacak haplar yoluyla da sonuca varmak mümkün.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:58 
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