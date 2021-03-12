Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek - Son Dakika
BBC

Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek

12.03.2021 04:57
Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek, System.String[]

Bir araştırmaya göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor.

Bir araştırmaya göre, dünya çapında her zamankinden daha fazla ikiz doğuyor.

Dünyada her yıl yaklaşık 1,6 milyon ikiz doğuyor. Bu, her 42 çocuktan birinin ikiz olarak doğduğu anlamına geliyor.

Tüp bebek gibi üremeye yardımcı tıbbi teknikler, ikiz doğum oranını 1980'lerden bu yana üçte bir oranında arttırdı.

'Human Reproduction' dergisinde yayımlanan küresel bir araştırmaya göre, ikiz doğumların sayısı hiç olmadığı kadar yüksek ve bu sonuca dünyanın tüm bölgelerinden karşılaştırmalarla varıldı.

Araştırmacılar, 165 ülkeden 2010-2015 arası ikiz doğum oranları hakkında bilgi topladılar ve bunları 1980 ile 1985 arasındaki oranlarla karşılaştırdılar.

Her 1000 doğumdaki ikizlerin oranı şu anda en yüksek Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülüyor. Dünya çapında ise 1000 doğumda ikiz bebek doğum oranı 9'dan 12'ye çıkmış durumda.

Uzmanlar, Afrika'daki ikiz doğum oranlarının her zaman yüksek olduğunu ve son 30 yılda nüfus artışından dolayı çok fazla değişmemiş olabileceğini kaydediyor.

Afrika ve Asya, şu anda dünyadaki tüm ikiz doğumlarının yaklaşık % 80'ini oluşturuyor.





Oxford Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Profesör Christiaan Monden, bunun nedenini şöyle açıklıyor:

"Afrika'da ikiz doğum oranı çok yüksek çünkü burada çift yumurta ikizlerinin sayısı çok fazla.

"Bu, büyük olasılıkla Afrika nüfusu ile diğer popülasyonlar arasındaki genetik farklılıklardan kaynaklanıyor."

Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya ülkelerindeki ikiz doğum oranları da artıyor ve 1970'lerden beri tıbbi yardımla üremenin artan kullanımı - tüp bebek, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, suni döllenme, ovarsan gebelik - ana sebebi oluşturuyor.

Bu tekniklerin tümü çoklu doğum olasılığını artırıyor.

Araştırmada, ileri yaşta hamileliğin, artan doğum kontrol yöntemlerinin ve daha düşük doğurganlığın da bunda rol oynadığı kaydediliyor.

Fakat Profesör Monden, tekil gebeliklerin daha az riskli olduğunu söylüyor.

Monden, "İkiz doğumlar, bebekler ve çocuklar arasında daha yüksek ölüm oranları ve hamilelik sırasında ve doğum sırasında ve sonrasında anneler ve çocuklar için daha fazla komplikasyonlarla ilişkili olduğu için bu önemli" diyor.

İkizlerin doğumda daha fazla komplikasyonu oluyor. Daha sıklıkla erken doğuyorlar, daha az kiloda doğuyorlar ve ölü doğma ihtimalleri daha yüksek.

Hayatta kalma ihtimali

Çalışmaya göre, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki ikizlerin hayatta kalma ihtimalleri zengin ülkelere göre daha düşük.

Özellikle Sahra altı Afrika'da pek çok ikizden biri hayatlarının ilk yılında yaşamını yitiriyor. Bu, her yıl 200.000'den fazla bebek demek.

Araştırmanın yazarı Profesör Jeroen Smits, "Pek çok zengin Batı ülkesindeki doğum oranları artık Sahra altı Afrika'dakilere yaklaşırken, hayatta kalma şanslarında büyük bir fark var" diyor.

Araştırmacılar gelecekte Hindistan ve Çin'in ikiz doğum oranlarında önemli bir rol oynayacağını söylüyor.

Azalan doğurganlık, daha ileri yaştaki anneler ve tüp bebek gibi teknikler, önümüzdeki yıllarda ikizlerin sayısı üzerinde etkili olacak.

Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek
Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek

Kuzey Amerika, Tüp Bebek, Afrika, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Araştırma: Dünya çapında ikiz doğum oranları hiç olmadığı kadar yüksek - Son Dakika

BBC

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