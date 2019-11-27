Son Dakika Haberleri: Araştırma: Dünya'nın en iyi 20 futbolcusunun doğaya maliyeti yılda 505 ton karbondioksit
Son Dakika Dünya Araştırma: Dünya'nın en iyi 20 futbolcusunun doğaya maliyeti yılda 505 ton karbondioksit - Son Dakika Dünya

Araştırma: Dünya'nın en iyi 20 futbolcusunun doğaya maliyeti yılda 505 ton karbondioksit

6 saat önce

Araştırma: Dünya'nın en iyi 20 futbolcusunun doğaya yıllık maliyeti 505 ton karbondioksit

Araştırma: Dünya'nın en iyi 20 futbolcusunun doğaya maliyeti yılda 505 ton karbondioksit, System.String[]

2019 Altın Top (Ballon D'Or) ödülüne aday gösterilen Dünya'nın en iyi 20 futbolcusunun karbon ayak izleri belli oldu: Ünlü oyuncuların yıl boyunca yaptığı uçak seyahatlerinde 505 ton karbondioksit (CO2) havaya salındı. Karbon ayak izi listesinin ilk sıralarına ise futbol hayatını Avrupa'da sürdüren Amerika, Asya ve Afrika kökenli oyuncular oturdu.


Araştırmaya göre PSG'li Marquinhos, 2019 yılında yaptığı 110 bin kilometreyi aşkın uçak yolculuğuyla en büyük karbon ayak izine sahip futbolcu oldu. Brezilyalı oyuncunun seyahatleri sırasında havaya salınan 53,5 ton karbondioksitin telafisi için 835 yetişkin ağacın 10 yıl boyunca fotosentez yapması gerekiyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:25 
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