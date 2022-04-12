Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor - Son Dakika
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Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor

12.04.2022 14:43
Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor

Norveçli bilim insanlarının araştırmasına göre, dünyadaki insanların yarısından fazlası baş ağrısı problemi yaşıyor.

Norveçli bilim insanlarının araştırmasına göre, dünyadaki insanların yarısından fazlası baş ağrısı problemi yaşıyor.

Independent'in haberine göre, bilim insanları, küresel nüfusun yüzde 52'sinin her yıl baş ağrılarından etkilendiğini, yüzde 14'ünün ise migren hastası olduğunu söyledi.

"The Journal of Headache and Pain" dergisinde yayımlanan araştırmada, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, baş ağrısının küresel yaygınlığını tahmin etmek için 1961 ile 2020 yılları arasındaki 357 yayını inceledi.

İnceleme sonucunda, bildirilen baş ağrısı vakalarının yüzde 26'sının gerilim tipi baş ağrısı olduğu, yüzde 4,6'sının ayda 15 veya daha fazla gün boyunca baş ağrısı çektiği belirlendi.

Dünya nüfusunun yüzde 52'sinin her yıl baş ağrısı yaşadığı kaydedilen araştırmada, her yüz kişiden 14'ünün ise migren hastası olduğu aktarıldı.

Öte yandan, araştırmacılar, dünya nüfusunun yüzde 15,8'inin her gün baş ağrısı çektiğini ve bunun yüzde 7'sinin migren kaynaklı olduğunu kaydetti.

Baş ağrısı kadınlarda erkeklere göre daha yaygın

Baş ağrısının kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğu bildirilen araştırmada, migrenin erkeklerde yüzde 8,6; kadınlarda ise yüzde 17 oranında görüldüğü bildirildi.

Ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı çekme oranının ise erkeklerde yüzde 2,9 iken kadınlarda yüzde 6 olduğu ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarı Lars Jacob Stovner, "Baş ağrısı rahatsızlıklarının yaygınlığının dünya çapında yüksek olduğunu ve farklı ağrı türlerinin birçok kişiyi etkileyebileceğini bulduk. Önleme ve daha iyi tedavi yoluyla bu oranları azaltmaya çalışmalıyız." dedi.

Bu tür çabaların etkisini ölçmek için baş ağrısının toplumdaki yaygınlığının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Stovner, "Çalışmamız, yöntemlerimizi nasıl geliştireceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor." diye konuştu.

Stovner, karşılaştırma verilerinin baş ağrısı ve migren oranlarının artabileceğini gösterdiğini belirterek "Önleme ve tedaviyi daha etkili bir hale getirmek için gruplar arasında değişen farklı baş ağrılarının nedenlerini analiz etmek gelecekte ilgi çekici olabilir." ifadelerini kullandı.

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İnceleme, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor - Son Dakika


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