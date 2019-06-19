Araştırma: Dünyada aşıya en az güvenenler Avrupalılar
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Son yayınlanan bir araştırma dünyanın tıp uzmanlarına, doktorlara, hemşirelere, aşılara ve bilim insanlarına yüksek seviyede güvendiğini ortaya koyarken aşı konusunda en düşük güvenin Batı Avrupa'da olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:08
Son yayınlanan bir araştırma dünyanın tıp uzmanlarına, doktorlara, hemşirelere, aşılara ve bilim insanlarına yüksek seviyede güvendiğini ortaya koyarken aşı konusunda en düşük güvenin Batı Avrupa
'da olduğu tespit edildi.
Bu alanda şimdiye kadar küresel ölçekte yapılmış en büyük anketi gerçekleştiren Wellcome Global Monitor'in raporuna
göre bilim insanlarına bu kadar güvenilmesine rağmen dünya nüfusunun neredeyse yarısı bilim hakkında pek bir bilgiye sahip olmadığını belirtiyor. Her beş kişiden biri ise bilimin sağladğı imkanlardan faydalanamadığını düşünüyor.
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