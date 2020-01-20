Araştırma: Eğitim düzeyi yüksek olanlar daha uzun yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Araştırma: Eğitim düzeyi yüksek olanlar daha uzun yaşıyor - Son Dakika Dünya

Araştırma: Eğitim düzeyi yüksek olanlar daha uzun yaşıyor

6 saat önce

Avrupa Birliği ülkelerideki sağlık sistemlerini inceleyen bir araştırma tedavi koşullarını ve yaşam sürelerini karşılaştırdı. Buna göre, en uzun yaşayanlar İspanyollar. Kıbrıs önlenebilir ölümlerin en düşük olduğu ülke konumunda.

Araştırma: Eğitim düzeyi yüksek olanlar daha uzun yaşıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki sağlık sistemlerini inceleyen bir araştırma tedavi koşullarını ve yaşam sürelerini karşılaştırdı. Buna göre, en uzun yaşayanlar İspanyollar. Kıbrıs önlenebilir ölümlerin en düşük olduğu, İtalya da kanser hastalarının en uzun süre hayatta kaldığı ülke konumunda. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta eğitim düzeyi yüksek kadınların, düşük olanlara oranla daha uzun yaşaması.


Rapora göre AB ülkeleri arasında yaşam süresi beklentisinin en yüksek olduğu ülke 83.4 yılla İspanya.

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Avrupa Birliği, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:02 
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