Araştırma: Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor - Son Dakika
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Araştırma: Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor

11.10.2022 14:57
Araştırma: Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor

Finlandiya'da Jyvaskyla Üniversitesi'nde yapılan araştırma, erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.

Finlandiya'da Jyvaskyla Üniversitesi'nde yapılan araştırma, erkeklerin biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.

"The Journals of Gerontology: Series A" adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, 50'li yaşlardaki erkeklerin aynı yaşlardaki kadınlardan biyolojik olarak ortalama 4 yaş daha büyük olduğunu buldu.

Erkeklerin biyolojik olarak daha hızlı yaşlanması daha sık sigara içmeleri ve vücut yapılarının daha büyük olmasıyla açıklandı.

Çalışmada, erkekler ve kadınlar arasında biyolojik yaşlanmada farklılıklar olup olmadığı ve bu farklılıkların yaşam tarzıyla ilgisi incelendi.

Biyolojik yaşlanmayı ölçmek için bir bireyin hayatı boyunca yaşam süresiyle ilgili faktörleri incelemeyi sağlayan epigenetik saatler kullanıldı.

Çalışmanın baş yazarı Anna Kankaanpaa, "Araştırmamızda oldukça nadir bir çalışma tasarımı kullandık ve karşı cins ikizler arasındaki yaşlanma hızını karşılaştırdık. Benzer bir farklılık bu ikizler arasında da gözlendi. Erkek kardeş, biyolojik olarak kız kardeşinden yaklaşık bir yaş büyüktü." dedi.

Araştırmada, eğitim, vücut kitle indeksi, sigara ve alkol kullanımı ile fiziksel aktivite gibi yaşam tarzıyla ilgili faktörler anketler kullanılarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Erkekler biyolojik olarak kadınlardan hızlı yaşlanıyor - Son Dakika

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