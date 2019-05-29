Son Dakika Haberleri: Araştırma: Evlilik erkeklerin ömrünü uzatırken kadınlarınkini kısaltıyor
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Araştırma: Evlilik erkeklerin ömrünü uzatırken kadınlarınkini kısaltıyor

1 saat önce

Evlilik erkeklerin ömrünü uzatırken kadınlarınkini kısaltıyor. İngiltere'nin London School of Economics'te görev yapan davranış bilimleri uzmanı Paul Dolan son araştırmasına göre en mutlu ve en uzun yaşayan grubun bekar ve çocuksuz kadınların olduğu tespit edildi

Araştırma: Evlilik erkeklerin ömrünü uzatırken kadınlarınkini kısaltıyor, System.String[]
İngiltere'de yapılan bir araştırmada evliliğin erkeklerin ömrünü uzatırken ve kadınlarınkini kısalttığını ortaya koydu.

London School of Economics'te görev yapan davranış bilimleri uzmanı Paul Dolan'ın son araştırmasına göre, en mutlu ve en uzun yaşayan grubun "bekar ve çocuksuz kadınların" olduğu tespit edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38 
İngiltere, Dünya
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