Araştırma: Evlilik erkeklerin ömrünü uzatırken kadınlarınkini kısaltıyor
1 saat önce
Evlilik erkeklerin ömrünü uzatırken kadınlarınkini kısaltıyor.
İngiltere'nin London School of Economics'te görev yapan davranış bilimleri uzmanı Paul Dolan son araştırmasına göre en mutlu ve en uzun yaşayan grubun bekar ve çocuksuz kadınların olduğu tespit edildi
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:38
'de yapılan bir araştırmada evliliğin erkeklerin ömrünü uzatırken ve kadınlarınkini kısalttığını ortaya koydu.
London School of Economics'te görev yapan davranış bilimleri uzmanı Paul Dolan'ın son araştırmasına göre, en mutlu ve en uzun yaşayan grubun "bekar ve çocuksuz kadınların" olduğu tespit edildi.
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