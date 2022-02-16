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Araştırma: Fransa'da Müslüman isimliler yüksek lisans başvurusunda ayrımcılığa maruz kalıyor - Son Dakika

Araştırma: Fransa'da Müslüman isimliler yüksek lisans başvurusunda ayrımcılığa maruz kalıyor

16.02.2022 16:13
Araştırma: Fransa'da Müslüman isimliler yüksek lisans başvurusunda ayrımcılığa maruz kalıyor

Fransa'da yapılan bir araştırma, yüksek lisans programlarına başvuru aşamasında Müslüman adı ve soyadı taşıyanların ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Fransa'da yapılan bir araştırma, yüksek lisans programlarına başvuru aşamasında Müslüman adı ve soyadı taşıyanların ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yüksek Öğretimde Ayrımcılık ve Eşitlik İzleme Kurumu (ONDES) ile Gustave Eiffel Üniversitesinden araştırmacılar, ülke genelinde engellilere ve kökene yönelik ayrımcılığı test etmek için Mart 2021'de 19 üniversiteden 607 yüksek lisans programının eğitim direktörüne 1800'den fazla elektronik posta yolladı.

Her eğitim direktöründen, lisans programını bitirmekte olan öğrencilermiş gibi sahte isimlerle, yüksek lisans programının içeriğine ve kayıt prosedürlerine dair bilgi talep edildi.

E-postaların biri engelli Lucas Martin adına, diğer ikisi engelli olmayan Thomas Legrand ve Mohamed Messaoudi ismi taşıyan öğrencilermiş gibi yollandı.

En fazla ayrımcılık hukuk alanında

Çalışmanın sonunda ağır fiziksel engelli olduklarını bildiren öğrencilere yönelik kayda değer ayrımcılık belirlenmezken Müslüman ismi taşıyanların gönderdiği e-postalar daha düşük oranda cevap aldı.

Müslüman ismi taşıyanların tüm yüksek lisans programlarına dair e-postalarının cevap alma ihtimalinin yüzde 12,3 oranında daha düşük olduğu tespit edilen çalışmada, hukuk alanında bu oranın yüzde 33,3, bilim, teknoloji, sağlık alanlarında yüzde 21,1, dil, edebiyat, sanat, insani ve sosyal bilimler alanında ise yüzde 7,3 olduğu tespit edildi.

İş piyasasında Müslüman isimlere yönelik ayrımcılık daha fazla

Çalışma yapıldıktan 3 ay sonra, araştırmacılar kimliklerini gizleyerek yüksek lisans programlarının eğitim direktörleriyle Yüksek Öğretim Bakanlığı adına "öğrenci alım süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları" görüştü.

E-postalara cevap verirken ayrımcı davranan eğitim direktörlerinin, başvuru yapılan adaylar arasında "çeşitliliği" tercih ettiklerini, Avrupalı adayların başvurularını öncelemediklerini söylemeleri dikkati çekti.

Ayrıca araştırmacılar, yüksek lisans programlarında tespit edilen durumun yanı sıra Müslüman ismi taşıyanların iş piyasasında da daha fazla ayrımcılığa maruz kaldığını gözlemledi.

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Yüksek Lisans, Araştırma, Müslüman, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Araştırma: Fransa'da Müslüman isimliler yüksek lisans başvurusunda ayrımcılığa maruz kalıyor - Son Dakika


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