Son Dakika Haberleri: Araştırma: Göçmenler için beş kritere göre 'en iyi' ve 'en kötü' yerler neresi?
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Araştırma: Göçmenler için beş kritere göre 'en iyi' ve 'en kötü' yerler neresi?

1 saat önce

20 binden fazla kişinin katılımıyla yapılan araştırmada göçmenler için en uygun ülke veya bölge olarak Tayvan, Vietnam ve Portekiz çıkarken listenin en altında ise Kuveyt, İtalya ve Nijerya yer aldı. Türkiye 64 ülke içerisinde 60. oldu.

Araştırma: Göçmenler için beş kritere göre 'en iyi' ve 'en kötü' yerler neresi?, System.String[]

İş bulma, eğitim veya daha iyi bir hayat aramak için başka ülkelere göç eden insanların sayısı artarken göçmenler için en uygun ülkelerin hangileri olduğuna dair çeşitli araştırmalar da yapılıyor. Bunlardan birisi de Almanya merkezli InterNations (Uluslar Arasında) şirketi tarafından 2014 yılından beri her sene açıklanan İçerideki Göçmen (Expat Insider) raporu.


Bu sene yapılan araştırmada göçmenler için en uygun ülke veya bölge olarak Tayvan, Vietnam ve Portekiz çıkarken en alt sıralarda Kuveyt, İtalya ve Nijerya yer aldı. Türkiye 64 ülke içerisinde 60. sırada. İngiltere ile Yunanistan da Türkiye'nin hemen üzerinde sıralandı.

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Portekiz, Türkiye, Vietnam, Tayvan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:15 
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