Son Dakika Haberleri: Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı
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Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı

37 dakika önce

Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeni düzenleme ile "araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma" şartı kaldırıldı.

Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeni düzenleme ile "araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma" şartı kaldırıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:41 
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