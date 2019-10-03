Araştırma görevliliğine atamalarda yaş sınırı kaldırıldı
37 dakika önce
Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeni düzenleme ile "araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma" şartı kaldırıldı.
Yükseköğretim Kurulunca yapılan yeni düzenleme ile "araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma" şartı kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:41
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