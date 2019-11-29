Son Dakika Haberleri: Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in...
Son Dakika Güncel Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in... - Son Dakika

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in...

6 saat önce

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in..., System.String[]

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında savcı, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Hasan İsmail, Ceren Damar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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