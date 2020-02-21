Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından... - Son Dakika

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Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından...
7 saat önce
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
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