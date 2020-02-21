Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından... - Son Dakika

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından...

7 saat önce

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından..., System.String[]

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

Hasan İsmail, Ceren Damar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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