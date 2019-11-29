Son Dakika Haberleri: Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine...
Son Dakika 3. Sayfa Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine... - Son Dakika

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine...

6 saat önce

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine..., System.String[]

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. - ANKARA

Hasan İsmail, Ceren Damar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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