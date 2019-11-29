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Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine...
6 saat önce
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. - ANKARA
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