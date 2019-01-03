Araştırma Görevlisi Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldürmekten gözaltına alınan Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Çankaya
Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldürmekten gözaltına alınan Hukuk Fakültesi
4. sınıf öğrencisi adliyeye sevk edildi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail
H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldürmüştü. Gözaltına alınan Hasan İsmail H., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara
Adliyesine getirildi. Şüphelinin savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:03 Kaynak: İHA
Araştırma Görevlisi Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
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