Araştırma Görevlisi Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
23 dakika önce
Araştırma Görevlisi Damar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildiANKARA - Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., adliyeye sevk edildi.
Araştırma Görevlisi Damar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi
ANKARA - Çankaya
Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren Hukuk Fakültesi
4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail
H., adliyeye sevk edildi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar öldürdü. Gözaltına alınan Hasan İsmail H., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara
Adliyesine getirildi. Şüphelinin savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:09 Kaynak: İHA
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