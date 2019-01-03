Son Dakika Haberleri: Araştırma Görevlisi Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Araştırma Görevlisi Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

23 dakika önce

Araştırma Görevlisi Damar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildiANKARA - Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., adliyeye sevk edildi.

Araştırma Görevlisi Damar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

ANKARA - Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., adliyeye sevk edildi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar öldürdü. Gözaltına alınan Hasan İsmail H., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Şüphelinin savcıya ifade vermesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Çankaya, 3. Sayfa
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