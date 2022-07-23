Araştırma görevlisi Elif, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma görevlisi Elif, son yolculuğuna uğurlandı

23.07.2022 14:40
Araştırma görevlisi Elif, son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM'da atış yapmak için gittikleri arazide av tüfeğiyle kendisini kazara göğsünden vurduğu öne sürülen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren (35), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ERZURUM'da atış yapmak için gittikleri arazide av tüfeğiyle kendisini kazara göğsünden vurduğu öne sürülen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren (35), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ablasının kendisin vurmadığı, 'En yakın dostum' dediği Mesliha Gezen Uçar ile eşi Abdullah Uçar çifti tarafından öldürüldüğünü iddia eden Adem Gölveren (28), "Onlar ifadelerinde ablamın kazara kendini vurduğu söylerken Adil Tıp raporlarında karşı taraftan atış yapıldığı söyleniyor. Bunun hesabını adalet önünde verecekler" dedi.

Olay, önceki akşam Yakutiye ilçesi Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile aynı birimde görev yaptığı arkadaşı araştırma görevlisi Dr. Mesliha Gezen Uçar ve eşi serbest veteriner hekim Abdullah Uçar, bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için araziye gitti. Uçar çiftinin iddiasına göre, dizdikleri şişelere atış yaparken Gölveren kazara kendini göğsünden vurdu ve ağır yaralandı. İhbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Mesliha Gezen Uçar ve eşi Abdullah Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.'YAVRUMU ÇOK ÖZLEYECEĞİM'3 çocuklu Hüliya (67)-Nuri Gölveren (68) çiftinin tek kızları olan Elif Gölveren'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak baba ocağı Erzurum'un Aşkale ilçesine götürüldü. Gölveren için Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altunok, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye ilçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Gölveren ailesi, yakınları ilçe protokolü ve meslektaşları katıldı. Bekar olan Elif Gölveren cenaze namazının ardından severlerinin gözyaşları arasında ilçe mezarlığına defnedildi. Taziyeleri kabul eden gözü yaşlı baba Nuri Gölveren, "Yavrumu çok özleyeceğim" dedi.'ABLAM CANİCE ÖLDÜRÜLDÜ'

Cenazeye Kocaeli'nden gelerek katılan Adem Gölveren, ablasının Uçar çifti tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Gölveren, "Uçar çifti ifadelerinde ablamın kazara kendini vurduğunu söylüyor. Ama adli tıp raporunda ablamın kendini değil karşıdan ateş edilmek sureti ile kalbinden vurularak öldürüldüğü belirtiliyor. Ablam yaralanınca sağlık ekiplerine son anına kadar haber vermemişler. Ablam öldükten sonra haber vermişler. Adaletin bunlara en ağır cezayı veresini bekliyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız. Ablam hayatında eline silah almış birisi değil" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı Tüfekle atış yapmaya giden araştırma görevlisi hayatını kaybetti! Kendini vurduğunu iddia eden arkadaşları tutuklandı
Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma görevlisi Elif, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:48 Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından bir erkekle öpüşme videosunu paylaştı
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
12:42 Rasim Özdenören'in vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 14:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: Araştırma görevlisi Elif, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement