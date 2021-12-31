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Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

31.12.2021 13:31

Edinilen son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar (30), evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar (30), evinde ölü bulundu.

ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden araştırma görevlisi Uğur Açar'dan haber alamayan yakınları, Mitahatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi şehir dışında olan Acar, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur Açar'ı banyoda hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekipleri, Uğur Açar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Açar'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu
Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Zonguldak, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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