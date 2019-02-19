Araştırma Görevlisine Fetö Gözaltısı
2 saat önce
Samsun'da bir araştırma görevlisi FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun
'da bir araştırma görevlisi FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Ziraat Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Z.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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