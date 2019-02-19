Son Dakika Haberleri: Araştırma Görevlisine Fetö Gözaltısı

Araştırma Görevlisine Fetö Gözaltısı

2 saat önce

Samsun'da bir araştırma görevlisi FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Araştırma Görevlisine Fetö Gözaltısı, System.String[]
Samsun'da bir araştırma görevlisi FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasının mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinde görevli araştırma görevlisi Z.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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