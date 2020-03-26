Araştırma: Gripten farklı olarak, koronavirüse karşı tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir

Koronavirüs üzerine araştırma yapan bilim insanları, yüz binlerce kişiye bulaşan virüsün mutasyon hızının düşük olduğunu düşünüyor. Eğer bulgular uzun vadede doğrulanırsa, hastalığa karşı tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilecek.



John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda araştırma yürüten moleküler genetik uzmanları Peter Thielen ve Tom Mehoke, hastalardan elde edilen örneklerde yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) genetik yapısını inceliyor. Ardından bunları virüsün Çin'de ilk çıkan hali ile kıyaslıyor.