Son Dakika Haberleri: Araştırma | Günde 15 dakika fazla yürümek hem sağlığa hem de ekonomiye faydalı
Son Dakika Dünya Araştırma | Günde 15 dakika fazla yürümek hem sağlığa hem de ekonomiye faydalı

Araştırma | Günde 15 dakika fazla yürümek hem sağlığa hem de ekonomiye faydalı

7 saat önce

Çalışanların bir yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği egzersiz rehberine uygun hareket etmesi hem ulusal hem de küresel ekonomiyi olumlu etkileyebilir

Araştırma | Günde 15 dakika fazla yürümek hem sağlığa hem de ekonomiye faydalı, System.String[]

Fiziksel aktivitenin faydalarını araştıran bir çalışma, günlük egzersiz yapmanın dünya ekonomisi açısından da kayda değer sonuçlar yaratabileceğini ortaya koydu. Buna göre çalışanların bir yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği egzersiz rehberine uygun hareket etmesi hem ulusal hem de küresel ekonomiyi olumlu etkileyebilir.


Araştırmaya göre 18-64 yaşları arasındaki bütün yetişkinlerin her gün 15 dakika fazla yürümesi, bir kilometre boyunca koşması, yüzmesi ya da bunlara denk gelen başka bir egzersiz yapması dünya ekonomik üretimini her yıl 100 milyar dolar arttırabilir.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Falcao'yu 'Messi' lakaplı doktor Joaquin Juan iyileştirecek
Trump için geri sayım başladı! Azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor Evanjelist örgüt lideri David Eubank, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile birlikte görüntülendi! ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araştırma | Günde 15 dakika fazla yürümek hem sağlığa hem de ekonomiye faydalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]