Araştırma | Günde 15 dakika fazla yürümek hem sağlığa hem de ekonomiye faydalı

Fiziksel aktivitenin faydalarını araştıran bir çalışma, günlük egzersiz yapmanın dünya ekonomisi açısından da kayda değer sonuçlar yaratabileceğini ortaya koydu. Buna göre çalışanların bir yıl boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği egzersiz rehberine uygun hareket etmesi hem ulusal hem de küresel ekonomiyi olumlu etkileyebilir.



Araştırmaya göre 18-64 yaşları arasındaki bütün yetişkinlerin her gün 15 dakika fazla yürümesi, bir kilometre boyunca koşması, yüzmesi ya da bunlara denk gelen başka bir egzersiz yapması dünya ekonomik üretimini her yıl 100 milyar dolar arttırabilir.