Araştırma: Günde 3 bardaktan fazla çay veya kahve migren ağrılarını tetikleyebilir

Günde 3 ve daha fazla bardak çay ya da kahve tüketimi migren ağrılarını tetikleyebilir.



Harvard Ünivesitesi ve Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi çalışanlarının yaptığı bir araştırmaya göre episodik migren rahatsızlığı olanların üç bardak veya daha fazla kafeinli içecekleri tüketmeleri halinde aynı gün içerisinde ya da ertesi gün başağrısı çekme ihtimali yükseliyor.