Son Dakika Haberleri: Araştırma: Günde 3 bardaktan fazla çay veya kahve migren ağrılarını tetikleyebilir
Son Dakika Dünya Araştırma: Günde 3 bardaktan fazla çay veya kahve migren ağrılarını tetikleyebilir

Araştırma: Günde 3 bardaktan fazla çay veya kahve migren ağrılarını tetikleyebilir

41 dakika önce

Harvard Ünivesitesi ve Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi çalışanlarının yaptığı bir araştırmaya göre episodik migren rahatsızlığı olanların üç bardak veya daha fazla kafeinli içeceklerin tüketmeleri halinde aynı gün içerisinde ya da ertesi gün başağrısı çekme ihtimali yükseliyor

Araştırma: Günde 3 bardaktan fazla çay veya kahve migren ağrılarını tetikleyebilir, System.String[]

Günde 3 ve daha fazla bardak çay ya da kahve tüketimi migren ağrılarını tetikleyebilir.


Harvard Ünivesitesi ve Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi çalışanlarının yaptığı bir araştırmaya göre episodik migren rahatsızlığı olanların üç bardak veya daha fazla kafeinli içecekleri tüketmeleri halinde aynı gün içerisinde ya da ertesi gün başağrısı çekme ihtimali yükseliyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:06 
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