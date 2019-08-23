Son Dakika Haberleri: Araştırma: Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor
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Araştırma: Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor

17 dakika önce

Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak, erken ölümlerin önünü açıyor.

Araştırma: Günde 9,5 saat oturmak erken ölüme neden oluyor, System.String[]
Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak, erken ölümlerin önünü açıyor. Araştırma, 36 binden fazla kişi üzerinde yapıldı ve 5 yıl sürdü.

Oslo'daki Norveç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Okulu'nda yapılan, ABD ve Batı Avrupa'dan 40 yaş ve üzeri 36 bin 383 kişi üzerinde 5 yıl süren araştırmaya göre, günde 9,5 saat oturmak erken ölümlere sebep oluyor. Araştırmada, seviyesinden bağımsız olarak fiziksel aktivitelerin insan ömrünü uzattığı vurgulandı.

5 yıl süren araştırmada, 2 bin 149 katılımcı yaşamını yitirdi.


Norveç, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:34 Kaynak: DHA
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